Por favor, que alguien la llame porque Pedro Sánchez ha perdido definitivamente la cabeza. Que le diga cuatro cosas porque el presidente viene crecido y nos hunde a todos, sin distinción entre todas y ‘todes’.

Ayuso, ¿dónde estás? Haz una señal porque el presidente se ha obsesionado contigo y se lía con la palabra ‘libertad’: él solo conocía ‘resiliencia’. Explícale, por favor, que es justo lo contrario a controlarnos, machacarnos a impuestos y marcarnos cada paso.

Sabíamos que el presidente va a por los autónomos de forma mezquina; y a por los jubilados; y a por los divorciados; y a por los que tenemos coches diésel y hasta a por los que ponemos la lavadora a las cuatro de la tarde... y sabíamos que no tiene ideas para reducir su gasto. Y también que ha vuelto locos a los que tienen ya la primera dosis de astrazeneca, tirando incluso del mismo comité de bioética al que ninguneó cuando aprobó la Ley de la Eutanasia.

Eso lo sabíamos pero es que ahora ha presentado su hoja de ruta de cara a 2050 y con la excusa del cambio climático nos quiere quitar los viajes en avión si hay alternativa del tren -de su contaminante ‘Falcon’ no dice nada, así que podrá seguir poniéndose las gafas de aviador-; no nos dejará cambiar de móvil o de frigorífico hasta que a él le venga bien; seguirá subiéndonos los impuestos al diésel y a la gasolina para que vayamos andando los que no podamos comprar un coche eléctrico; y, por supuesto, nos quita la carne. Al presidente no le gusta que comamos carne y como no le gusta, se prepara para freírla a impuestos. ¿Está comprobado que eso signifique defender el medio ambiente? No. ¿Está demostrado que sea por salud? No.

Adiós al chuletón, adiós al olor a brasa y bienvenido el filete que sale de una bioimpresora 3D, como el que se comieron los cosmonautas rusos. De todas formas como fueron los más caros del mundo, adiós también incluso a esa cosa que llamaron filete. La primera hamburguesa de laboratorio costó 250.000 euros en 2013 y ahora dicen que el precio se ha reducido, pero que aún así esa nueva cosa que sale del suero fetal bovino es difícil que baje de los 70 euros el kilo. Tranquilos que Bruselas ya permite comer gusanos.

Ayuso, ¿dónde estás? Tienes que visitar a Pedro Sánchez. Le ha dado un aire, quiere que Gates -el nuevo rey de las tierras (sus fincas juntas ocuparían un área similar a siete veces Manhattan)- le haga un guiño y por eso al presidente no le importa cargarse toda la ganadería. Nada de vacas, ovejas, cerdos... lo importante es la Agenda de Davos. Explícale, por favor, que los estudios dicen que elaborar carne de laboratorio requerirá un consumo energético mayor que la producción, por ejemplo, de pollos; dile que si le hacemos caso no quedará casi ganado y que no se trata solo de su carne porque de los huesos, por ejemplo, se extrae el colágeno para producir papel o la película para las radiografías. Dile que los animales consumen restos vegetales que de no reutilizarse así contaminarían. Coméntale, por favor, que la ganadería es clave para evitar los incendios forestales y que los arbolitos les gustan a sus amigos ecologistas y ecolojetas. Dile que existen muchas dudas sobre si el producto final tendrá similares propiedades que la carne; y, por favor, aclárale que esta cosa obliga también a sacrificar animales.

Ya que te pones, recuérdale por favor lo que era y en qué se ha convertido.

2016. Sánchez, entonces secretario general del PSOE, vuela con la familia en helicóptero desde Madrid a León para evitar atascos. El objetivo: comerse un chuletón de buey. Años después su relación con la carne se enfrió.

2019: Sánchez, ya presidente, firma la metedura de pata más recordada en Extremadura cuando en la feria de Zafra aseguró que al presidente chino le encantó el “jamón serrano extremeño”. En 2020 llenó Moncloa de ibérico.

Son muchas las investigaciones que vinculan el desarrollo del cerebro humano al consumo de carne. Hay sospechas de que el presidente no come desde hace tiempo chuletón y que el jamón ibérico lo tiene para los invitados.

Ayuso, ¿dónde estás?

Plan para 2050 de nuestro presidente común: potenciar la ganadería extensiva, la maravillosa imagen de las vacas en la dehesa. Por favor, explícale que si suelta lobos donde pastan las vacas esos depredadores que ve tan juguetones se comen a los terneros y entonces ya no hay vaquitas, ovejas, corderos o cerdos... y se acaba su ensoñación de ganadería extensiva para 2050. Dile que hable con ASAJA, COAG y UPA, por favor, que saben lo que dicen y ven que viven familias en los lugares que quiere llenar de verde y de alimañas. Y dile que no es posible que comamos menos carne y siga habiendo ganaderías extensivas salvo que su idea, claro, sea que los ganaderos se conviertan en altruistas educadores, como dice su señora que deben ser los restaurantes.

Ayuso, ¿dónde estás? Te necesitamos. Ya ves que es muy urgente.