Ayuso despeja el camino a Casado

Nada será igual en la política española tras la sacudida del huracán Ayuso. El escenario ha cambiado. Han mutado las circunstancias y las personas: nadie es igual tras el recuento del 4-M, porque quien no ha salido a hombros ha recibido alguna cornada, incluso algunos con dos y tres trayectorias.

Dejando en vitrina aparte a Ayuso, la gran triunfadora y verdadera estrella en el nuevo firmamento político nacional, a su ‘jefe’ Pablo Casado se le ha puesto cara de vencedor. Hay quien piensa que en Génova 13 se han tomado a mal el triunfo arrollador de Isabel, y seguro que hay algo de envidia y ‘reconcome’ entre sus enemigos internos, pero en el fondo los ‘haters’ del partido saben que la presidenta de Madrid les ha puesto en suerte el toro de las próximas elecciones.

Casado tiene una buena oportunidad de consolidarse como alternativa al sanchismo. Con la victoria aplastante de Ayuso se le presenta una ocasión para aprovechar la debilidad del contrario. Pero ojo, es una ocasión, no un aval ni un camino seguro para el éxito.

Ahora mismo el arco político presenta importantes diferencias con la era ‘preAyuso’. Antes de las elecciones en Madrid teníamos al centro derecha dividido en tres siglas que peleaban con fuerzas en ocasiones muy parejas, mientras que en la izquierda solo convivían dos formaciones, con los socialistas como líderes indiscutibles. A partir del ‘ayusazo’, en la parte derecha desaparece Ciudadanos (salvo milagro) y en el ala izquierda irrumpe con fuerza Más Madrid, que puede lanzar un Más País en toda España y provocar un desgarro de consideración no solo a Podemos, sino sobre todo al socialismo.

En ese nuevo escenario Casado tiene alguna posibilidad de superar sus indudables limitaciones como líder del centro derecha, siempre que aprenda la lección de Ayuso: respeta a quien puede resultar vital para alcanzar tus metas. Lo que traducido al cristiano significa que no hace falta vilipendiar a Abascal ni estar todo el día arañando desertores de Cs para escenificar un supuesto viaje al centro. Esa es precisamente otra de las tonterías del entorno casadista, que en lugar de moderar sus propuestas y abrir las ventanas para buscar votantes entre la gente normal, mentalmente sana, se dedican a anunciar viajes como si fueran una agencia.

Hay quien sostiene, no sin razón, que Casado no tiene madera de líder, que le faltan carisma, convicciones y empuje. Pero todo es según con quién se compare. ¿Tiene más fuste y más convicciones Pedro Sánchez? Seguro que no. Al abulense le bastaría con seguir el ejemplo de Ayuso, ponerse al nivel de la gente y dejarse de juegos florales. Al mismo tiempo debería recuperar las esencias, el ímpetu y los ideales que le llevaron a imponerse en las primarias, rodearse de un equipo cuyas estrategias lleguen un poco más lejos que esos diez metros que puede alcanzar el vuelo de un pipo de aceituna y dejar de perseguir sorayistas, que ya le vale.

El Doctor Sánchez no se lo pondrá fácil. Tiene dos años por delante para rentabilizar la llegada de los fondos europeos, la recuperación de la economía y la creación de puestos de trabajo antes de las próximas elecciones. Y que nadie dude de que utilizará todas los ardides y artimañas a su alcance para recuperar los votos que, como consecuencia de la debacle madrileña, ha perdido en toda España. El parte médico de Su Sanchidad apunta a una cornada con tres trayectorias: la primera se la ha provocado Ayuso, con quien intentó competir de igual a igual y salió escaldado; la segunda El Coletas, que le llevó a su terreno guerracivilista donde ha perdido la contienda, y la tercera una tal Mónica García, que le ha arrebatado de un golpe el voto ilusionado de la izquierda. En consecuencia, los primeros sondeos tras el 4-M ya colocan al PP a la par, incluso por encima del PSOE. Puede ser, pero quedan dos largos años de aguantar a Sánchez.