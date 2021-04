¡Ay Pablito, qué pena más grande!

El dúo Ayuso-Almeida ha conseguido devolver la ilusión a los actuales votantes del PP y a los que se quedaron por el camino, no solo por el asunto de la corrupción, sino también porque el actual líder no ha logrado entusiasmar con su eterna juventud y mucho menos con colaboraciones tan importantes como la del secretario general, el murciano Teodoro García Egea.

Los ciudadanos de centro-derecha se encontraban huérfanos desde que se marchó Mariano Rajoy, que para muchos ahora es el culpable de la muerte del toro que mató a Manolete, pero hay que recordar que ganó las elecciones del 2016 dos veces y la segunda con más escaños y votos que las primeras. La valoración inapropiada e inadecuada, según reconoció posteriormente la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, del juez José Ricardo de Prada desbancó a Rajoy del Gobierno y él decidió dejar también la presidencia del PP, dejando huérfanos a los militantes y divididos en bandos al enfrentarse unos contra otros emulando a la izquierda con las primarias, como si fueran la panacea de la democracia.

El “no” de Feijóo hizo el resto para que los “populares” hayan caminado erráticos durante estos últimos años, especialmente desde diciembre de 2019, cuando Pedro Sánchez se echa en brazos del comunismo chavista, del que había renegado durante toda la campaña electoral. A partir de ese momento y a pesar de las circunstancias excepcionales que nos ha traído la pandemia, los españoles hemos visto mermadas nuestras libertades y buena parte de los que en su momento apoyaron a Ciudadanos o creyeron en Pedro Sánchez que les prometió no pactar con el chavismo de Podemos, no han tenido ningún referente en el que refugiarse, al no encontrar un líder capaz de plantar cara a los social-comunistas

Desde el año 16 nadie había conseguido levantar el ánimo del centro-derecha, ni siquiera Vox, que es cierto que consiguió reunir a parte de los descontentos del PP, ha podido pasar de ser un partido “llave” con escaso futuro si Casado da un paso atrás y deja a quienes los electores reconocen como líderes naturales del centro-derecha. De lo contrario, es decir, si el actual presidente del PP se empecina en permanecer al frente del partido, Vox seguirá engordando sus resultados electorales y los populares no llegarán a La Moncloa en muchos años.

Ayuso triunfa porque muchos españoles valoran su arrojo para hacerle frente a las mentiras patológicas del peor presidente que ha tenido España. Valoran su coraje para enfrentarse al cobarde, machista y comunista de Pablo Iglesias, el exvicepresidente que tuvo la desfachatez de “colocar” a su mujer como ministra sin competencias, pero con sueldazo, sin ningún tipo de pudor.

En definitiva, a muchos españoles les hacía falta alguien con valentía para hacerle frente a la doctrina del social-comunista que nos quieren imponer desde el Consejo de Ministros.

Muchos españoles lucharon por la libertad durante el franquismo, consiguieron la reconciliación de “las dos españas” en la democracia y en estos momentos muchos españoles, a pesar de que el expresidente del Congreso, el socialista José Bono, lo niegue tienen que seguir luchando por la libertad religiosa, por la libertad educativa, por la libertad de pensamiento, por la libertad para gastarse lo que ganan trabajando en lo que ellos quieran y no en lo que decida Pablo Iglesias o Pedro Sánchez. Y todo el trabajo que realizaron la izquierda y la derecha por la reconciliación lo han volatilizado porque nos han vuelto a enfrentar y a dividir entre buenos y malos.

Ayuso y Almeida representan para muchos españoles la esperanza, porque Madrid sigue siendo el espejo en el que mirarnos todos. Casado va en esta campaña electoral como mera comparsa y el general secretario ni aparece. Mucho mejor así. Se equivoca quien piense que se podrá extrapolar el resultado que obtenga el PP en Madrid. Las elecciones las ganarán Ayuso y Almeida. y Casado lo sabe.