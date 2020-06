Ay, don Diablo

Duermo mal. Sueño con cientos de salmantinos emplazados a ambos lados de la Avenida Reyes de España, en otro tiempo Avenida de la Paz, aplaudiendo la entrada por el puente de Enrique Estevan de los primeros madrileños llegados tras levantarse el estado de alarma, mientras la voz del No-Do introduce la noticia con el ya clásico “Salamanca que hechiza... recibe estos días a los esperados y deseados vecinos de la capital de España, que vienen a la ciudad del Tormes a gozar de su vivienda... No faltará en este encuentro con la bella Salamanca su sabrosa gastronomía: hornazo, tostón, lechazo, ternera, embutido de Guijuelo...”. Todo el sueño, claro, en blanco y negro, con música triunfal de fondo y la voz de Matías Prats Cañete. Me veo situado entre la gasolinera de Manuel Lorenzo y el taller de bicis de Palacios, enfrente de una tribuna donde las autoridades cumplimentan a esos retornados turistas con rosquillas de Ledesma y bolsas con jamón ibérico cortado a mano, y me siento aturdido por vivas y aplausos y agitar de banderas y pancartas.

Esto no me había pasado nunca. Quizás sea una manifestación onírica de las incertidumbres entre las que vivimos: desde la vuelta al cole, con sus clases presenciales, virtuales e híbridas, sus medidas de higiene y seguridad, y sus distancias; a ese temor que nos da el regreso de estudiantes y turistas a la ciudad, con su posible carga vírica. Han dicho la presidenta Ayuso y el doctor Simón –extraña pareja— que hay que rechazar la madrileñofobia: yo la rechazo, como se rechaza la cicuta. Tengo a la Capital por segunda patria, la visito con frecuencia y leo de ella todo lo que puedo, por ejemplo, las novelas de Galdós, en las que cita mucho a Salamanca, por cierto. Pero hoy sabemos, por la diabólica ciencia, el impacto en las cifras de la pandemia en Salamanca del trajín con Madrid, y claro.... Diabólica, sí, ha sugerido monseñor Cañizares, en una declaración que quizá deba ser matizada por la autoridad eclesiástica nacional, porque deja en mal lugar a la investigación y las vacunas, justo cuando crece el movimiento anti vacunas, capaz de vincularlas con el autismo con gran desparpajo. El presidente de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza, ha venido a insistir en ello y proclamar con mucha vehemencia, como poseído por yo qué sé, una teoría de la conspiración de las muy buenas, que van a inspirar a muchos humoristas y quizá otra declaración de la autoridad eclesiástica, antes de que sea muy tarde. Miguel Bosé diría que en todo ello hay un Don Diablo. Bueno, que no nos hablen del diablo en Salamanca, que le tuvimos de catedrático un tiempo allá en la cripta de San Ciprián, donde hacía filigranas a los estudiantes, que acababan viendo formas maravillosas, como las de la alfarería albense, para la que ahora se reclama la distinción de Bien de Interés Cultural. Una vez más, creí que lo era cuando hablaba con mi tocayo Santiago López o cualquiera de los Dueñas, pero se ve que no. El mismo diablo que en forma de sapo o rana recibía hace meses miles de visitas de turistas, y hasta ha terminado por dar nombre a la maravillosa fachada universitaria: vamos a ver la “rana”, dicen.

Vuelven los de Madrid como volvieron las vacas y los vaqueros al mercado de ganados del lunes. Hubo encierro y desencierro de reses, como lo habrá de coches madrileños los próximos fines de semana, sin cita previa, de golpe y libremente. En ellos vendrán familiares, amigos, conocidos y vecinos de la Capital con necesidad de salir de ella, reencontrarse con sus gentes y cambiar de aires. Bienvenidos todos y que sea lo que tenga que ser.