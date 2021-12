Ay, Bretón

Es el último Bestiario del año y coincide con el aniversario del nacimiento de Tomás Bretón en una casa que ya no existe, cerca de un teatro, que tampoco existe, que pasó de ser Teatro del Hospital a Teatro Bretón, pero se mantiene en pie, menos mal, el busto que le recuerda. La próxima entrega verá la luz en el recién estrenado 2022, año que reúne muchas esperanzas, entre ellas el fin de la pandemia o su conversión en endemia, según los expertos. Pronto habrá expertos en expertos, dice mi amigo Javier Menezo, desde Almería. Si tal cosa sucede, que el virus desaparezca, no lo verán muchos conocidos que nos han dejado este 2021: Mercedes Blanco, Dámaso García Fraile, Jesús Sánchez Ruipérez, Enrique Rivero, Enrique Miguel... A punto de clausurar la moleskine en la que apunto todo lo que puedo leo Filomena, ERTE, restricciones, toque de queda, aforos, horarios, Semana Santa, despoblación, ayudas, terrazas, Feria, mascarilla... que hoy veo como pilares que han sustentado la actualidad de este año que se consume al calor de una letra griega, ómicron, que ha dado nombre al virus de la temporada. El año de Silvia Alonso y Álvaro Mel, actores de moda, y de la reaparición en casa de Charo López, nuestra Charo López, de la mano de Chema de la Peña. El año del nuevo hospital, del nuevo puente en Huerta Otea, del nuevo Cerro de San Vicente, casi del nuevo Tormes, el año de a 30 y 50 kilómetros por hora por la ciudad, que permitió ver cómo se iba a negro –como en televisión—el “Virgen Vega”, como se irá a negro el Hotel Monterrey. Este miércoles tenía previsto presentar un acto de recuerdo a Bretón, pero ya ve cómo están las cosas. No podía terminar de otra forma este año raro como un perro a cuadros, según mi vecino José Luis de Pedro.

Otro año en lista de espera en contra de lo que anunció Verónica Casado, mi “Vero”, y también la estadística sanitaria. Espero atento las promesas electorales. De momento Francisco Igea, personaje de zarzuela, ha prometido rizar el pelo a Alfonso Fernández Mañueco y que Ciudadanos no votará al PP para gobernar, aunque la cuestión es si los ciudadanos le van a votar a él. En fin, hace unos meses me apunté a las listas del “Club de los 60”, por si acaso, a ver si con esta tengo más suerte que con las sanitarias. Contra viento y marea pude presentar el libro gastronómico de mi amiga Isabel Bernardo con el que ingresó en el Centro de Estudios Salmantinos, institución que rindió homenaje a los miembros que nos dejaron, en una sesión en la que empequeñecí aún más. La entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad a la centenaria LA GACETA hace unos días en el Liceo me recortó otro poco la autoestima. Leo en varias páginas Berkeley y Air Europa. Uff. Eustaquio Andrés regaló a Salamanca otro campo de golf y la “Michelin” otra estrella, merecida, así que tenemos tres luceros gastronómicos, que no todas las capitales pueden decir lo mismo. Aquí la gastronomía la tomamos tan en serio que a la campana navideña de la Plaza Mayor unos la llaman panetone y otros, bollo maimón. Ayer fue el día de los Santos Inocentes. Bastante inocentada tenemos encima. Pero en el retablo de la Catedral Vieja hay una estupenda representación de la bíblica masacre de los inocentes, prácticamente igual a otras que nos ha ido deparando la Historia.

En tan señalada fecha hemos despedido a Enrique Miguel, Enrique. Nadie marcaba al contrario como él ni contagiaba el sentido común. Jorge D´Alessandro lo ha dicho y ha recordado su eterno: la virtud está en el medio. No sé de fútbol. Nunca he sabido. Sé algo por amigos como Sátur González, Miguel Ángel Herrero, Ricardo Sánchez o Feliciano Jiménez, salmantinos exiliados, que más que aficionados son devotos y se han quedado de piedra por la pérdida. Otro sabio, José Fanny Bustos, que le conoció bien, fue el que me dijo que Enrique era un perro de presa en el campo. El gran capitán de una gran Unión Deportiva Salamanca que todavía vive en el recuerdo de muchos, como el desaparecido Bretón.