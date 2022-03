Atrape más aceite y leche

RESULTA que nos importa el campo. Se dio cuenta cuando cogió las 5 botellas de aceite de girasol, 4 paquetes de harina y 18 envases de leche. Le importó un bledo que la cajera la mirara raro -’seguro que ella también hizo lo mismo’, se dijo- y tampoco pensó que otro pudiera necesitar. ¿Egoísta? No cree. No hay nada que le angustie más que pensar en quedarse sin comida.

Mañana el campo saldrá a la calle en Madrid en la protesta del 20M y los agricultores pedirán poder cultivar pipas de girasol para fabricar más aceite y que así ella y los demás compremos ya lo justo y se nos quiten los miedos. Y los ganaderos pedirán que les paguen con justicia y, así, no venderán sus vacas y no faltará leche en nuestros supermercados.

La invasión rusa de Ucrania nos dice que cuando dependemos de otros países tenemos un problema serio y eso nos ocurriría si en España dejamos de producir leche, que estamos muy cerquita, y tenemos que suplicar a los franceses para que nos den la que les sobre y al precio que quieran, como ahora ocurrirá con el maíz que traeremos de Estados Unidos o Brasil para compensar el que no podemos comprar de Ucrania y el que no nos deja cultivar la Unión Europa.

Mañana el campo sale a la calle porque es una vergüenza que un ganadero cobre 37 céntimos por un litro de leche cuando le cuesta producirlo al menos 40. Es una vergüenza que pague por trabajar y esté atrapado porque ha tenido que hacer inversiones tan grandes que solo le queda resignarse. A nuestros ganaderos les exigimos que cada gota de leche sea extraída casi con la misma higiene de un quirófano y, en cambio, silbamos para no ver las condiciones de la leche, cereal o carne que nos llega de terceros países.

El campo sale mañana a la calle y no son llorones ni caza subvenciones. Si fuera tan rentable ser agricultor o ganadero cada vez serían más y ocurre al contrario. Si diera tanto dinero, alguien que empieza no necesitaría la herencia en vida de sus padres, su patrimonio de naves y tierras, para poder empezar con garantías de sobrevivir. No es tan difícil entender la razón por la que el campo sale a la calle y hay que apoyarle: para que vayamos a la tienda y tengamos aceite y leche y harina y huevos y filetes y ese choricito y ese jamón y esas chichas con sabor a pueblo y a medio rural.

Mañana el campo sale a la calle porque todo lo anterior peligra como no pongamos remedio. No se trata de política, se trata de supervivencia. No puede ser que ahora gobiernen España los ecologistas e importe el lobo pero no las ovejas ni la ruina que deja. No puede ser que se gobierne por decreto, sin escuchar a las comunidades autónomas ganaderas, sean del signo que sean, y a los productores. No puede ser que el Gobierno sea el del amor a las lechugas y el del odio a los toros y a la caza y que proteja solo al animal salvaje y a aquel susceptible de ser mascota pero de sofá, porque ni las gallinas tienen recorrido porque las violan.

No puede ser que tengamos una ministra, Ribera, que clama por hacer intocables a las alimañas y que impide ampliar embalses y nuevos regadíos por lo que contamina la pala excavadora. Ella llama contaminadores a agricultores y ganaderos; Garzón, maltratadores; y Yolanda Díaz, explotadores. Y mientras, Planas les baila el agua con una PAC que premia al agricultor ecológico, es decir, al que produce ‘cuatro kilos’ de cereal porque apenas puede labrar y apenas le dejan abonar y le da ayudas al no profesional. Un agricultor de verdad lo que quiere es producir y no vivir con las manos atadas, como le obligan, y quiere estar orgulloso de su trabajo y tener cosecha y que le paguen lo justo, no cobrar ayudas.

El campo sale mañana en plena huelga de unos transportistas a los que el Gobierno no hace ni caso porque no son de los sindicalistas amigos. Y en su huelga salvaje, porque tampoco hay derecho a hundir a los demás para defender tu parcela, se están llevando por delante cómo no a los ganaderos, que ya vienen tocados. Son tan pobres los ganaderos que falta leche en el ‘súper’ y temen que les toque tirar la suya porque no se la recojan y que encima les multe el Seprona porque está prohibido. Si sigue la huelga -y estos transportistas están hartos y no tienen nada que perder- no llegará el pienso y puede morir ganado. Pero Sánchez no se mueve.

Sí, vuelva al ‘súper’, porque el campo está peor que mal y no lo advierte ahora, porque lleva con tractoradas desde 2020. O salga mañana a la calle para decirle al Gobierno que apruebe medidas de verdad de apoyo al campo y no cantos al sol para engañarnos en los telediarios. Hace tanto que nuestro Gobierno nos dice que todo es culpa de Europa y que todo debe hacerlo Europa, que ya no se sabe para qué queremos Gobierno. Sí, perdón, para que diga que los que protestan son de ultraderecha. Atrape botellas de girasol y cajas de leche porque nuestro Gobierno exhibe dos problemas y no pone solución: uno, la soberbia y el otro, la ignorancia.