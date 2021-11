Suponga que recibe la llamada de un vecino para advertirle que se ha dejado usted abierto un grifo de agua en el patio de su casa. A mí me ocurrió en una ocasión y gracias a que tengo unos vecinos más majos que las pesetas el mal no llegó a mayores. Lo primero que hace uno es llevarse las manos a la cabeza, preguntarse alarmado cuánto tiempo llevará ese grifo soltando agua, seguramente desde la noche anterior, y comenzar a sentir en las entrañas el sablazo de la factura. Lo siguiente es ponerse en movimiento. ¿Acaso no dejaría usted cualquier cosa que tuviese entre manos para correr a cerrar ese grifo? Y si se trata de una avería, ¿no pondría de inmediato todos los medios a su alcance para acelerar la reparación? Pues a todos nosotros llevan ya varios meses avisándonos que tenemos abierto el grifo de la inflación y seguimos como si nada.

El octubre subieron los precios ya un 5,5%, nivel récord desde 1992, y nadie ha salido corriendo. Los motivos de la avería son dos. En primer lugar, la energía es más cara y los fabricantes trasladas ese coste extra a los productos. En segundo lugar, la escasez de suministros limita la producción y, dado que se producen menos artículos, estos alcanzan mayores precios en los mercados, por la ley de la oferta y la demanda. Y como sabemos muy bien que la inflación es el más cruel depredador de la prosperidad, los europeos nos dotamos en su día de una institución cuyo cometido principal es precisamente ese: vigilar los precios y no permitir que suban por encima del 2%. Es para lo que nos sirve el Banco Central Europeo, que está dirigido por una señora francesa que se llama Christine Lagarde. Ella dice que no nos preocupemos porque es solo un fenómeno temporal. A ella es evidente que no le preocupa demasiado. Como buena francesa, le gusta vestir de Chanel. El blazier que lució en la última rueda de prensa en Frankfurt, que para no iniciados es una chaqueta de traje, pertenece a la colección Métiers d’Art y cuesta unos 7.000 euros. Con su nómina de 40.000 euros mensuales, la actual tasa de inflación le quita al mes aproximadamente un botón de ese blazier. No resulta tan alarmante. Pero para la pensión de un jubilado que recibe 1.000 euros, lo que la inflación le distrae ronda ya los 60 euros al mes en capacidad adquisitiva. Y esta proporción sí que suena a alarma de incendios. Para un hogar promedio español más de 2.200 euros este año: un atraco.

Las empresas y los autónomos pueden traspasar la inflación al precio de los bienes y servicios que venden, aunque a riesgo de no venderlos. El gran capital está ya poniendo los pies en polvorosa. Alicia Koplowitz está volcando su cartera hacia activos de renta variable que aguantan mejor la inflación: acciones de bancos, aseguradoras, energéticas, así como propiedades inmobiliarias. Los gestores de Lierde, la Sicav de César Alierta, se centran en el ladrillo porque creen que se puede llegar a un escenario de estanflación, con elevada inflación y escaso crecimiento. Pero para jubilados, empleados y ahorradores no hay escapatoria. Los ahorradores europeos perderán 1.400 euros por cabeza este año. No es que haya hecho yo la cuenta en la servilleta de papel del bar, sino que he leído un informe de DZ Bank firmado por el economista Michael Stappel que calcula así la factura de ese grifo que tenemos abierto en el patio. Y estamos indefensos. Ni el gobierno, ni el Banco de España, ni el Banco Central Europeo corren a cerrarlo. Calviño dice que “es normal que haya rebote de precios si los comparamos con los del año pasado”, en el que la economía se paralizó. Pero incluso en lo peor de la pandemia, cuando entrábamos a los supermercados haciendo cola y con escafandra, no recuerdo que nos regalasen nada al pasar por caja. El gobernador del Banco de España ha pedido ante la Comisión de Presupuestos del Congreso que no se aumenten los salarios al ritmo del IPC para evitar el “impacto retroalimentativo”, en otras palabras, para no echar más leña a la inflación. Y el Banco Central Europeo ha imprimido tanto billete que teme que el cierre del grifo y el drenaje dejen a la vista la realidad, el árido desierto económico que oculta su política monetaria.