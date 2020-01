Ante el indudable fracaso de crítica que ha cosechado el espectáculo del ministro Ábalos, el avión y una vicepresidenta corrupta del montón, el Doctor Sánchez ha decidido retirar al titular de Transportes de la cartelera. El último acto de propaganda de Vayalío Ábalos en la Sexta, con el que intentaba aclarar un episodio cuya trama aparece más oscura a medida que vamos conociendo sus variopintas versiones, supuso un rotundo fracaso en la estrategia de Calamar Ábalos, cuya tinta no evitó el más diáfano de cuantos ridículos ministeriales se recuerdan en televisión, y no son pocos ni pequeños.

En vista de que las explicaciones no han colado, el Doctor Sánchez ha decidido poner en cuarentena a su número dos en el partido. Ayer no apareció como de costumbre tras la reunión de la Ejecutiva ni acudió a un desayuno informativo con Ximo Puig, y además anuló un viaje oficial a Bogotá.

Durante el día se especuló con un caso de coronavirus, pero los galenos que asisten al Gobierno lo descartaron porque no hay posibilidad de contagio chino en quien se hace el sueco con tamaña habilidad.

El desaparecido Ábalos pasó un mal trago en la noche del domingo. Mientras el Real Madrid sufría para ganar al Valladolid, el titular de ese ministerio tan chupiguay que le ha montado Sánchez con Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, las pasaba canutas ante el interrogatorio de Ana Pastor, de tal forma que llegó un momento en que Abalorios ya no sabía qué versión estaba defendiendo. Primero negó la mayor y dijo que no hubo encuentro, luego aseguró que fue al aeropuerto, pero que no fue como ministro sino como persona humana, que sabía que estaba la vice de Madura, después que no lo sabía pero no se vieron, y finalmente que se entrevistó durante 25 minutos pero que no era una reunión... Vamos, que se perdió por las pistas en la noche de la confusión y el mareo le llevó al colmo de afirmar que la dulce Delcy, la que llama ‘Principito’ a Rodríguez Zapatero, cambió de avión en Barajas sin tocar suelo español. En consecuencia, estaríamos ante un ángel bolivariano y no ante una jerarca condenada por la UE por violar los derechos humanos y socavar la democracia en Venezuela.

Según la undécima versión de Trolábalos, la amiguita de ZP no pisó suelo español, y si lo pisó fue cosa de la Policía del aeropuerto, porque él estaba allí para impedirlo y lo impidió aunque nadie se lo reconozca con una medalla al mérito aeroportuario.

Tanta mentira y tanta opacidad han provocado, por un lado, la desaparición del ministro, y por otro, la proliferación de tesis explicativas del ‘no encuentro’, a cada cual más dañina para la ya muy dañada imagen trilera del Gobierno sanchista. Se dice que Delcy, la mano derecha de Maduro, capaz de asegurar, mientras sus compatriotas mueren o huyen del país por millones, que “en Venezuela no hay hambre, en Venezuela hay voluntad, no hay crisis humanitaria, hay amor”, venía a España para entrevistarse con el Doctor Sánchez y su colega bolivariano Pablo Iglesias, pero también que acudía al sanchismo para pedirle que no investigue los millones entregados por Maduro a Unidas Podemos, o que se trataba de limitar daños por el escándalo de Raúl Morodo, el embajador zapateril que se hizo multimillonario gracias a la corrupción petrolera del régimen venezolano. Y ya circula incluso un guion según el cual Ábalos habría acudido a Barajas para impedir que la Policía o la Guardia Civil detuvieran a quien estaba viajando de manera ilegal, contraviniendo la orden europea de exclusión que afecta también a las zonas de tránsito.

En fin, que como bien dijo ayer Teresa Ribera, otra de las muchas vicepresidentas de Sánchez, todo esto del Ábalosgate no deja de ser una anécdota. Lo importante es que el presidente salió guapetón en las imágenes de la entrega de los Goya.