AstraZeneca de mi vida

Qué emocionante ver a mayores vestidos de domingo para recibir su vacuna o cómo las familias vivían un día de fiesta porque por fin podían besar a la abuela y ella salir del encierro. Cuánto han sufrido los pobrecillos hasta celebrar la vida.

Esa es la realidad. Lo otro es la burla que estamos sufriendo con la vacuna AstraZeneca.

Empezamos: la vacuna la aprobó el Gobierno para edades de entre 18 y 55 años. Paró de vacunar. Después reanudó para el grupo de 60-65 años y 24 horas después la ministra Darias dijo que mejor para los de entre 60 y 69 años. A todo esto las poquísimas víctimas son mujeres menores de 60 pero no se les ocurrió protegernos solo a nosotras. Lo raro sería que la gente no desconfiara.

Seguimos. ¿Qué dicen los que saben de la covid? Margarita del Val, viróloga: “El riesgo de la AstraZeneca es mínimo”; Sonia Zúñiga: “Las vacunas son seguras. Lo peor es no vacunarse”; Adolfo García Sastre: “Si realmente existe un riesgo de trombosis en unas pocas personas es cuestión de localizar a esas que puedan desarrollar la trombosis para que puedan ser tratadas”. Pese a esto, el Gobierno de Sánchez ha demonizado a la AstraZeneca.

¿Y por qué ha tomado la ministra la decisión de limitar la vacuna? Resulta que la Agencia Europea del Medicamentos -EMA- formada por trabajadores europeos con un altísimo sueldo, se ha limitado a decir que los coágulos son un “efecto secundario aunque raro”. Y hasta ahí. Y a esa ligereza se ha agarrado el Gobierno. La EMA, que debe regular el uso de un medicamento, se ha lavado las manos, y nuestro Gobierno ha hecho de EMA.

¿Asesorado por quién? Por la Ponencia de Vacunas, formada por 8 expertos nombrados por comunidades, que viene a decir que lo de la AstraZeneca les queda grande. Aún así bendijo parar la vacuna a los menores de 60 ignorando por primera vez las pautas del Comité de Riesgos de Farmacovigilancia.

Entre sus expertos el más reconocido es Amós García Rojas, que pese a todo mantiene que la AstraZeneca genera muchos más beneficios que perjuicios. Y lo mismo dice la Organización Mundial de la Salud. Y la Agencia Reguladora de Medicamentos del Reino Unido. Es más, este organismo recomienda poner la segunda dosis de AstraZeneca a quienes no tuvieron efectos de trombos en la primera. Darias no tiene prisa.

Ahora de las pocas certezas que tenemos es que la AstraZeneca ha estado siempre en el punto de mira y que lleva ventaja a sus competidoras Pfizer y Moderna en precio, porque una dosis cuesta 3 euros por los 17 y 30 de las otras, y también en almacenamiento. Se ha escrito mucho sobre razones económicas detrás de esta fijación.

Pero seguimos, ahora en Castilla y León. La consejera Casado no se arrepiente de su deslealtad con el Gobierno al cortar la vacunación porque ese día no se fiaba de la AstraZeneca, pero al siguiente dijo que se vacunará con AstraZeneca porque ya se fía. Y luego está Igea, que riñe a Madrid porque cada uno no puede ir por su cuenta, como si no lo hubiera hecho Casado 24 horas antes. ¿Casado ha salvado vidas con su decisión o ha sido al revés? España ha detectado 5 casos de trombosis hasta el 21 de marzo después de administrar 985.000 dosis de AstraZeneca; la covid ha matado ya a 1.669 personas en Salamanca y en Castilla y León, solo ayer, a 4.

Y el cachondeo acaba tantas veces en ridículo... A Ayuso le debemos muchas, la última, que Sánchez se abra a negociar la Sputnik. Toda Europa compra junta, que dijo Carmen Calvo para criticar a Ayuso, y a las horas Alemania confirmó que va por su cuenta... detrás de Ayuso. Nos preocupamos por la AstraZeneca y en España cada año mueren entre 100 y 120 personas de muerte súbita por hacer deporte, por accidentes de Tráfico unas 1.000 o un centenar atropelladas y no por eso dejamos de salir a la calle, coger el coche o hacer deporte. Y hay medicamentos muy comunes que tienen efectos más adversos y tampoco dejamos de tomarlos.

¿Por qué hay que vacunarse además de por todo lo anterior? Porque con el 70% de población vacunada, dice el virólogo Enjuanes, la covid prácticamente se extinguirá. Porque, como dice África González, catedrática de Inmunología: tienes 12.000 veces más riesgo de fallecer si te infectas con el virus que de tener un efecto adverso con la AstraZeneca.

Pero nos gobierna Pedro Sánchez y además ahora está más en el 4-M.