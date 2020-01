Así no se juega

Aunque no me gusta el fútbol ni mucho ni poco ni nada, la realidad es la realidad, y el espectáculo futbolero de masas está ahí y creciendo como el verdadero opio del pueblo que es. Porque si no fuera así, no se darían por ejemplo casos como el que se vive en Salamanca entre dos modestos equipos, enemigos y vecinos; dos equipos, según observo, que quieren recoger la herencia de la extinta UDS: el Unionistas y el Salamanca.

Más allá del deporte, del espectáculo y del mundo forofo, el fútbol de alto nivel lo veo como una buena empresa que a ciudades como Salamanca les viene muy bien tanto por lo generado directamente, como por la enorme promoción que supone, como sucedía en los gloriosos tiempos de la UDS en Primera División, cuando un partido de fútbol siempre fue un buen pretexto para visitar nuestra ciudad, con estancias regulares de hasta dos noches de hotel, estancia media hoy casi impensable para el turismo que nos visita.

Y visto así, como un gran negocio y como beneficio para una ciudad a la que no le quedan muchos recursos sociales, económicos y de ocio, me tiene alucinada la enemistad que hay entre los dos equipos salmantinos de Segunda B, uno titular del estadio Helmántico, y el otro de las modestas Pistas situadas al lado; una enemistad que llevó al Unionistas a rechazar jugar ayer en el Helmántico su partido de Copa del Rey contra el Real Madrid. Según he ido leyendo, el Unionistas quería jugar en “su” campo a toda costa, incluso rechazando, de haber jugado en el Helmántico, ganar unos cientos de miles de euros, que para un club modesto no deben ser mala cosa... Por otra parte, se le impedía así a miles de personas, muchos jóvenes y niños, ver en su ciudad al Real Madrid... frente al Unionistas. Hubieran ganado todos, y hubiera ganado sobre todo el prestigio del equipo local. Bajo mi perspectiva, lo de jugar en Las Pistas ha sido un mal negocio, una actitud muy “charrita”, y una pésima imagen nacional, pues nos han tratado como lo que somos, unos provincianos sin agua caliente.