Así cumple Sánchez

LO del Comité Federal del PSOE del pasado viernes en Madrid es como lo del loco que bajaba del poste asegurando “es cierto, es cierto, es verdad y no se puede negar”, porque al final del poste había un letrero que decía “aquí se acaba el poste”. Pues el lema del Comité del Partido Sanchista “Cumplimos” es lo mismo. Es cierto que el PSOE y el Gobierno cumplen... dos años en el poder. Eso no lo puede negar nadie.

O sí, porque de gobernar, lo que se dice gobernar, ha habido muy poco en estos dos largos años. Han sido más bien veinticuatro meses de desgobierno, sobre todo en lo que respecta a la pandemia, que Sánchez ha dejado en manos de las autonomías sin atender al mandato de la Constitución que le obliga a gestionar las situaciones de emergencia nacional.

Apoyado en ese sabio eslogan, Sánchez se dirigió al Comité Federal del PSOE, órgano que según cuentan los antiguos hubo un tiempo que pintaba algo en el partido, y lo hizo en tono triunfalista, ayuno de cualquier atisbo de crítica y al son de las trompetas del éxito. Faltó el “We are the champions” de Queen, pero es que la marcha de Iván Redondo ha dejado al equipo propagandístico de La Moncloa falto de imaginación.

De paso que brindaba por estos dos años de gloria gubernamental, en los que ha conseguido colocar a España en lo más alto de la lista de países más destrozados por la pandemia y en lo más bajo en el ránking de la recuperación, Sánchez aprovechó para “lanzar” a Luis Tudanca en la batalla de las elecciones autonómicas de Castilla y León, de cuyo resultado depende en buena medida su continuidad como feliz usuario del Falcon (una derrota aquí le marcaría el camino del exilio para dentro de dos años).

Pese a lo mucho que se juega Sánchez, no le hizo a Tudanca una presentación a la altura del bombo que se estaba dando a sí mismo. Todo lo contrario. Le dio las gracias “por dar la cara y por asumir la responsabilidad [como candidato] sin poner excusas”. Casi estaba reconociendo que al burgalés el cuerpo le pedía salir corriendo para librarse de la encerrona electoral en la que le ha metido Mañueco y que tiene menos posibilidades de ganar que el ministro Alberto Garzón en una carrera de cerdos engrasados.

El propio Tudanca siguió cavando alegremente su fosa al mostrarse comprensivo con el titular de Consumo tras su brutal ataque al sector porcino. El candidato socialista reconoció que Garzón “se ha equivocado” pero no solo se negó a pedir su dimisión, sino que afirmó que “quien tiene que dimitir es Mañueco por no haber apoyado la Ley de la Cadena Alimentaria”. Sin comentarios.

Para más inri, justificó en parte las estupideces del ministro cuando se quejó de que “en Castilla y León es más fácil abrir una macrogranja o un macroparque eólico que abrir un consultorio médico”.

Parece que entre las garzonadas y la sensatez, Tudanca no lo tiene muy claro.

Sánchez, por supuesto, no quiso hablar de cerdos y no lo hará mientras no vuelen (en Falcon). Se le olvidó citar a Garzón (es normal, tiene tantos ministros...) y se limitó a apuntar que “el Gobierno ha cumplido en estos dos años con los ganaderos españoles”, sin poder apuntar ni uno solo de esos cumplimientos, aparte de la nefasta negociación de la PAC que dejó en manos de otro ‘ausente’, el ministro Luis Planas.

En esto del campo podemos asegurar lo mismo que con el lema general del Comité Federal. El Gobierno cumple con los agricultores y ganaderos... sí, cumple dos años de darles la espalda. Dentro de tres semanas, el día 28 de este mes, tendrá en Salamanca una clara muestra del “agradecimiento” de todo el sector agrario de la provincia por los desvelos del Ejecutivo sanchista. En forma de tractorada y peticiones de dimisión.