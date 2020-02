Lamentable espectáculo el de Inés Arrimadas y Francisco Igea discutiendo a cara de perro ante las cámaras, pisándose la palabra el uno al otro, retándose como dos gallos de pelea ante la atónita mirada de los periodistas convocados ayer a un foro en Valladolid. Una imagen que hará que muchos militantes y simpatizantes de Ciudadanos sientan vergüenza ante la falta de elegancia de sus dirigentes.

La candidata y favorita para presidir la formación no se ha tomado con mucha deportividad que digamos la irrupción del vicepresidente de la Junta de Castilla y León para estropear lo que se preveía como un paseo triunfal hacia la sucesión de Albert Rivera. Fue ella la primera en enseñar las uñas ante un Igea que no tiene por costumbre rehuir el cuerpo a cuerpo, sino más bien al contrario. En esa breve pero intensa refriega, Arrimadas afeó al líder del sector crítico por pretender repartirse los cargos de la dirección del partido “en un despacho” y le invitó a debatir con ella ante la militancia naranja.

Igea negó la mayor (“Yo no pretendo ningún reparto y no quiero estar en la Ejecutiva”) e invitó a su vez a Arrimadas a hacer públicos los mensajes cruzados entre ambos en los últimos días.

Es decir, un diálogo de besugos, o el conocido “¿Dónde vas? Manzanas traigo”. Inés mezcla de forma torticera el reparto de cargos con un debate entre candidatos. Y que sepamos, en la historia reciente de los partidos democráticos los cargos no se han repartido nunca en los debates, sino en reuniones en los despachos. Y tampoco acierta Igea, porque las conversaciones de móvil deberían quedar en la intimidad de los emisores, que para eso se mandan los mensajes a través del teléfono particular y no mediante vallas publicitarias.

De lo que se deduce que Arrimadas se lo juega al todo o nada. Un ‘all in’ en la terminología del póker. No quiere negociar cargos con Igea, y está en su derecho. Y el ‘vice’ de la Junta tiene todo el derecho a competir y hoy lo anunciará, a no ser que le frene su ‘equipo’. Lo que no sabemos es si tiene muchas o pocas papeletas. Las primarias las cargan los diablos, pero el vallisoletano parte como víctima en este combate entre dos formas de entender el funcionamiento interno y sobre todo la estrategia de pactos en el seno de Ciudadanos.

Igea se ha convertido en líder de la disidencia casi de rebote. Salió rebotado de las primarias, por el apoyo ‘fraudulento’ de la dirección nacional a su contrincante Silvia Clemente, pataleó todo lo que pudo antes de aceptar la imposición de Albert Rivera de coaligarse con el PP de Alfonso Fernández Mañueco, y acabó quemado por tener que tragarse unos cuantos sapos en forma de nombramientos en Castilla y León, entre ellos el del presidente de las Cortes, el salmantino Luis Fuentes. Sus diferencias respecto a Arrimadas arrancan de todos esos desacuerdos: el candidato de los críticos quiere más autonomía para las estructuras regionales y locales frente al centralismo de Inés, y pretende reformular la estrategia de acuerdos que ahora miran solo hacia la derecha (PP) e Igea propone abrir a la izquierda (PSOE).

Son planteamientos válidos y coherentes con la ideología original de Ciudadanos, salvo por las circunstancias. Porque el partido naranja nació para combatir el nacionalismo excluyente y este PSOE (ahora Partido Sanchista) está mucho más cerca del separatismo excluyente que de la defensa de la unidad de España. Es decir, que Sánchez lo ha situado en las antípodas ideológicas de Cs.

Igea no ha entendido, como sí lo ha hecho Arrimadas, que el centro derecha debe unir sus fuerzas a medio plazo, o se verá condenado a una década de oscuridad. Ciudadanos en solitario no volverá a ser un partido decisivo en la gobernabilidad de España y solo sumando podrá recuperar el voto útil. Pensar que el Gobierno socialcomunista y el Partido Sanchista se van a hundir por sus propios errores, a pesar de su potente apoyo mediático y su capacidad de compra de votos, sería de una ingenuidad suicida. En todo caso, decidirán los militantes, como debe ser.