Aquí un baby boomer

Los cincuentones como yo llevamos años viéndole las orejas al lobo sobre el futuro de nuestra pensión. No hay que ser catedrático de Economía para darse cuenta de que el sistema, tal y como está planteado, no da más de sí. Las jubilaciones doradas con las que soñamos todos los de mi generación van a ser una entelequia, salvo que, de una vez por todas, nos gobierne alguien con un poquito de imaginación y -todo hay que decirlo- con un par de pelotas.

Pero, claro, que te venga el ministro encargado de gestionar una caja cada vez más llena de telarañas y te diga a la cara que tú, por el simple hecho de haber nacido entre 1960 y 1975, tengas que hacer un esfuerzo -uno más- y renunciar a lo que te corresponde o trabajar más años de los pactados, se pasa de castaño oscuro.

“No fue mi mejor día”, dijo el amigo Escrivá horas después de soltar su bombazo con toda la intención. En el fondo, expuso lo que pensaba, tal cual le salió, aunque desde luego resultó políticamente incorrecto.

Por fortuna, llevo cotizando desde que terminé la carrera. Gracias a mi trabajo y al de muchos de mi edad, la famosa hucha de las pensiones ha llegado a tener superávit incluso. Y no estamos como para pagar fiestas. No parece de recibo que unos cuantos -aunque seamos muchos porque a nuestros padres les dio por procrear- tengamos la obligación de arreglar ahora el desaguisado que han provocado unos gobernantes, teñidos de todos los colores, desde hace más de treinta años. Recuerdo las veces que me he topado con personas en perfecto estado para seguir trabajando, y lógicamente cotizando, a las que les resultó mucho más interesante acogerse a una prejubilación paradisíaca de las que se ofrecían hace unos años. Se incentivaban. Y no había que ser muy avispado para cogerlas al vuelo. En el fondo, se trata de una cultura que se ha ido metiendo poco a poco en España. La misma por la que he visto cómo jornaleros andaluces que se desplazaban a vendimiar a La Mancha dejaban al dueño de las viñas con la cosecha a medio recoger porque ya habían hecho las peonadas suficientes para seguir chupando del PER. Y, en lugar de terminar su trabajo -remunerado, por supuesto-, regresaban a su tierra a continuar viviendo de las chapuzas que hacían en negro y la sopa boba que creó Felipe González para sus paisanos.

Y es que parece como que en España está mal visto trabajar. Parece como si se desincentivara el trabajo. Hay infinidad de casos en los que un jubilado cobra más que un trabajador que está desempeñando la misma función que el afortunado pensionista realizaba antes. Así resulta imposible cuadrar nada.

Y en el fondo, este problema va de eso: de cuadrar. Pero con las mismas reglas de juego para todos. Sin privilegios, sin prebendas, sin ministros “bienquedas”.

Por mucho que nos queramos tapar los ojos, resulta evidente que vamos a tener que hacer sacrificios si queremos intentar siquiera mantener el sistema que tanto bien ha generado a las generaciones de nuestros padres. Pero hagámoslos todos. Desde ya mismo. Y empecemos, cómo no, por quienes están al mando de la nave, aunque les cueste apearse de ella. Porque el dinero no es infinito y las huídas hacia adelante a las que nos tienen acostumbrados nuestros políticos nos han llevado a situaciones tan dramáticas como la que nos encontramos ahora. Hay muchas cosas que ajustar: el pozo sin fondo de la duplicidad de las administraciones, la desaparición de chiringuitos para amiguetes chaqueteros, el fraude fiscal sin control, la sangría de la corrupción... ¿Hay alguien ahí para echarle arrestos y enfrentarse a todo eso?

Aquí un baby boomer al que, si nadie lo remedia, no le quedará otra que morir con las botas puestas.