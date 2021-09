Aquí faltan mil millones

Resulta encomiable el entusiasmo con que el presidente de la Junta de Castilla y León exige una y otra vez a Pedro Sánchez esos mil millones de euros que la Comunidad necesita para hacer frente a los gastos extras por el coronavirus. Y resulta conmovedora la delicadeza con la que solicita ser recibido en La Moncloa para discutir sobre el reparto de los mil millonarios fondos europeos, la gestión sanitaria de la pandemia o las infraestructuras del Estado pendientes, ralentizadas, paralizadas o definitivamente olvidadas en la Región.

Entusiasmo y delicadeza de Alfonso Fernández Mañueco que no sirven de nada cuando tratas con un tipo con la piel de lagarto y la cara dura como el pedernal de Pedro Sánchez. El presidente de este Gobierno socialcomunista no va a soltar ni un euro ni va a conceder ninguna audiencia a nadie si ello no le sirve para alimentar sus dos únicas motivaciones en la vida: una es disfrutar de la Presidencia del Gobierno y la otra es trabajar para seguir disfrutando de la Presidencia del Gobierno.

Desde el mismo momento en que su continuidad no depende en absoluto de lo que diga Castilla y León, desde el momento en que se la trae al pairo lo que reclamen la Junta, el PP de Mañueco o el PSOE de Tudanca (en el peregrino caso de que el líder regional socialista se dignase plantearle alguna reivindicación), el escuchar las propuestas o las exigencias de esta Comunidad no tiene para él sentido ninguno.

El encuentro con Mañueco podría convertirse en una entrevista tensa e incómoda, y Sánchez está en La Moncloa para disfrutar, no para que le calienten la cabeza con problemas.

Esa enfermiza tendencia al deleite marca la agenda presidencial con su sello indeleble. Si se monta el lío en la evacuación de Afganistán, el presidente espera a que estén todos en casa para salir a colgarse la medalla. Si el precio de la luz se dispara, manda a la ministra Ribera al Congreso a dar explicaciones, aunque haga el ridículo más espantoso (el propio Sánchez no lo habría mejorado). Y si tiene que hacer balance de su gestión y anunciar proyectos e ilusiones, entonces sí, entonces comparece Su Persona. Pero no en el Parlamento, donde Casado, Arrimadas y Abascal le pueden sacar los colores, ni en rueda de prensa, donde los periodistas le pueden preguntar, sino en una de esas galas privadas que le encantan, rodeado de silenciosos representantes de la ‘sociedad civil’. Una ceremonia como la que le organizaron ayer en la Casa de América, en un salón a oscuras donde todos los focos eran para él y donde pudo lanzar, sin réplica posible, sus soflamas de verborrea pijiprogre, llenas de palabros como “agenda reformista de medidas coyunturales, estructurales y de protección social de los consumidores más vulnerables”, como eso de que “el futuro es la vacunación”, lo de “la recuperación justa”, “la modernización del país”, “las inversiones verdes”, “los proyectos tractores” y otras pendejadas del mismo calibre.

Un tipo así solo se reúne con los herederos de los etarras, con los extorsionadores profesionales del PNV o con la cúpula del golpismo catalán, de cuyos votos en el Congreso dependen el uso del Falcon y las vacaciones en La Mareta. Esas reuniones las aguanta porque en ellas le va el cocido monclovita. Por lo demás, Sánchez se ha vuelto un fiestero, un maestro del plasma (ríete de Rajoy), un amante de la puesta en escena triunfal para la venta de humo al por mayor. Iván Redondo fue expulsado con deshonor, pero su sucesor, Óscar López, premiado tras gozar de la presidencia de Paradores, no le va a la zaga como fabricante de ilusiones.

De Sánchez Castilla y León solo puede esperar desprecio, o en el mejor de los casos, olvido. A la Junta no la escucha y a Luis Tudanca... ni sabe quién es.