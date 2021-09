Mi hijo preuniversitario ha comentado durante la cena que en su colegio hay dos chavales que no tienen teléfono móvil. Por lo visto están contados y perfectamente identificados. “Es que son antisistema”, ha aclarado el origen del fenómeno. Para precisar mejor, los dos chicos a los que se refería llevan en la mochila un teléfono móvil, pero no es de pantalla táctil. Sirve solo para llamar. Como aquel primero que permití a los míos cuando comenzaban a moverse solos por la ciudad, en la preadolescencia, que a estas alturas se me antoja una lejana era geológica.

No soy capaz de recordar el momento en el que me dejé envolver por los dispositivos móviles, en el que abandoné la resistencia y me rendí a que su número en casa triplique el de los miembros de la familia. Creo que coincidió con el tiempo, ya antes de la pandemia, en el que los profesores comenzaron a comunicar las tareas escolares y fechas de los exámenes a través de un chat y a los padres se nos empezaron a notificar las incidencias por esa misma vía. Salí de aquellos grupos de padres al poco tiempo porque prefería no enterarme de cuándo se celebraba la reunión de la APA a dejar entrar en mi serenidad aquellas retahílas de desafortunados comentarios sobre cuestiones insignificantes. Una de ellas, recuerdo ahora, fue la regulación del uso de los teléfonos móviles en las aulas.

Pero la palabra que se me quedó clavada, en esa charla en la que mis hijos se sorprendieron por mi simpatía con los dos “antisistema”, fue precisamente ese adjetivo aplicado a un individuo que se niega a utilizar un móvil. Objetores de conciencia de la tecnología invasiva a los que en realidad envidio. Creo que escuché por primera vez el epíteto referido a los Attac de finales de los noventa, que promovían el control democrático de los mercados financieros y que abogaban por el impuesto a las transacciones financieras. Hoy corresponde a los pocos seres libérrimos y con tal despectivo desdén por la imposición social que son capaces de vivir a solas con sus propios pensamientos.

Hoy es prácticamente imposible tener una cuenta corriente, trabajar en equipo e incluso acceder a productos y servicios sin la intermediación de un dispositivo móvil. Y todo a base de recargas eléctricas que pagamos a precio de pelo de demonio. Comprar un billete de avión, realizar gestiones administrativas, vacunarse... y pronto ver la televisión e incluso ir al médico. Son nuestro cordón umbilical con el “sistema” y está en vías de extinción la especie que se resiste.