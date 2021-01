Año nuevo, vida nueva

EL nuevo año es Lucía, la primera salmantina de 2021, que siempre será recordada porque nació en el año de la esperanza. Esa esperanza festiva que transmiten los valses de Strauss en el concierto vienés de Año Nuevo, que este año no tuvo en sus butacas a ese público elegante y vip que las cámaras de televisión nos muestran a los pobres y resacosos mortales que nos enganchamos a él en la mañana de Año Nuevo. Riccardo Muti, el director, demostró que la música –y toda la Cultura—es también resistencia. Así que Lucía siempre será la niña de la esperanza y la resistencia. Un elemento, la resistencia, a la que también se han agarrado los escoceses con un vídeo en el que nos dicen a los europeos que no les olvidemos y muestra un faro encendido como referencia. Edimburgo es una ciudad inolvidable para muchos viajeros y Erasmus que han recalado en ella. Mi amiga Ana Navarro, que vivió allí, fue mi guía desde Salamanca. Deberíamos hermanarnos con Edimburgo porque tenemos muchas cosas en común, incluido el hecho de que muchos escoceses muriesen en Salamanca en aquella legendaria Batalla de Los Arapiles, novelada como Episodio por Benito Pérez Galdós, cuyo año ha quedado diluido por el virus. Mañana lunes se cumplirán ciento un años de su muerte. Un Galdós que tuvo de guía para su Episodio salmantino al paisano Ventura Ruiz Aguilera, a quien se dedicó la popular “Calleja”, en otro tiempo calle hostelera. Luego, el escritor canario citaría a otras localidades salmantinas, en especial a Candelario, por su chacina, y a figuras como al escritor y político Julián Sánchez Ruano, al que elogió como uno de los mejores de su tiempo. Nació Sánchez el 9 de enero de 1840, así dentro de poco será su aniversario, y María Auxiliadora le arrebató su calle. Y Galdós visitaría la ciudad en varias ocasiones.

Puede parecer que no hay año nuevo después de esta Nochevieja, pero Lucía nos dice lo contrario a pesar de que sigamos con las mascarillas y que la tontería siga extendiéndose como los gases, como ha demostrado el episodio de Carlos Mateos, responsable de Comunicación en Ciudadanos, que ha dimitido de tal responsabilidad, precisamente por irresponsable. Hay que ser optimistas, como los valses, y convencerse de que en este 2021 veremos asuntos relacionados con la pandemia, que ya alumbrarán la idea de que no todo será más de lo mismo: hay vacuna al final del túnel. Pero hay que llegar a ese punto. Y hablamos de túneles como los de la línea ferroviaria de La Fregeneda, cuya historia noveló nuestro galdosiano Luciano González Ejido, camino este 2021 de los 93 años. Cerca de su pueblo tiene intereses Fernando Ramírez de Haro, marido de Esperanza Aguirre, que cumple años este domingo: 69, que es un número... Aguirre (felicidades) era ministra de Cultura cuando se concedió a Salamanca la Capitalidad Cultural Europea de 2002 y muy aficionada al golf, que practicaba en Zarapicos, por cuyos hoyos la perseguí algunas tardes en busca de qué hay de lo de Salamanca. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que quedó este verano prendada de Candelario, todavía no está su altura y me pregunto si alguna vez lo estará, al fin y al cabo, fue la comunity manager de su perro. Gracias a Ayuso, la polémica política llegó a las campanadas, pero esto es mejor que no se lo cuenten nunca a Lucía.

Comienza el tiempo de los roscones de reyes, que también gustan a mis republicanos y estoy seguro de que sobrevivirían a una tercera República. Ahora, el objetivo es alcanzar el final del túnel y que se cumpla de verdad aquello de año nuevo, vida nueva.