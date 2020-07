Ánimo, familias, resistiremos. Lo lees sobre un papel y dice lo justo, todo lo contrario a si la pancarta cubre la pared de una de las residencias de mayores de Salamanca, como ahora. “Ánimo, familias, resistiremos”. Y te imaginas dentro a esos abuelitos cuidados por los trabajadores, aún muchos de ellos sin contacto con el exterior, sin las visitas de sus familias para no exponerles al virus... y se te cae el alma. Imaginas el saludo del abuelo desde la ventana de la habitación al hijo, a la hija, al nieto... y el “ánimo, familias, resistiremos” cobra otra dimensión.

Como ese patinar de Javier Fernández sobre la pista del Palacio de Hielo en la campaña de la DGT. Donde antes se vería belleza, ahora se adivina la morgue y se imaginan, porque no los vimos, los féretros apilados. Los militares acudían a hospitales y residencias a retirar los cuerpos y los depositaban sobre esa pista fría para conservarlos y evitar contagios con funerarias desbordadas. Y de su cierre como morgue han pasado apenas dos meses. Desde luego que este país no puede soportar más muertes.

Sumamos oficialmente 28.368 fallecidos en España por la Covid-19, cuando en la campaña de Tráfico de 2019 enterramos a 1.098 personas y nos parecía un disparate. Y antes era un drama cada entierro después de un accidente y ahora haremos un funeral civil para todos, los hasta 43.000 que aventura el instituto Carlos III que habremos podido perder. Colocados en fila, los féretros llegarían desde Salamanca hasta Ávila.

La Covid no ha sido una broma y por eso duele que descerebrados en Estados Unidos participen en fiestas con premio para quien se contagie primero.

Por eso tantos no soportan ver a alguien sin mascarilla porque recuerdan el día que dejaron a la puerta del Hospital a su padre, a su madre... y luego les contaron, porque no pudieron verles, cómo el virus devoraba sus órganos. Es un drama que no admite banalidad, que exige un respeto y que hace que imágenes aparentemente inocentes lleven una carga difícil de soportar para muchos.

La foto de Díaz Ayuso con las manos cruzadas, de luto, hizo daño porque parecía una tomadura de pelo. Y ahora duele, y mucho, la de Fernando Simón, que también regala risas a partes iguales. Y en el sitio en el que se sitúa cada uno, en el de la rabia o el aplauso, no tienen que ver tanto las ideologías como las vivencias. Simón salvó a Rajoy con el ébola, como ahora ha salvado a Sánchez con la Covid-19. Su imagen, forma de comunicar, aspecto, naturalidad, serenidad, le convierten en un personaje que cae bien y al que quieren las cámaras.

Pero no es ni mucho menos el momento de que aparezca como un super héroe con su moto porque no lo es. Porque la situación no admite un reportaje para engordar su ego y aliviar al Gobierno. Porque su actuación no se sabe si es de condena pero desde luego no de homenaje y porque nunca pidió perdón ni mostró humildad, a diferencia de Illa.

Porque su responsabilidad la determinarán los tribunales, pero es una realidad que nos ha mentido. A todos, Fernando Simón nos puso en peligro asegurándonos que las mascarillas no servían para nada y cuando fueron obligatorias reconoció que nos mintió, que lo dijo porque no había. El supuesto mayor experto nacional aseguró que la Covid no era nada, que si acaso cuatro contagios; pasó de la mayor parte de la comunidad científica; no vio peligro en el 8-M; llegó tarde al confinamiento; aseguró que los sanitarios estaban protegidos cuando no había Epis; y ahora desaconseja controles serios en aeropuertos. Ha demostrado que es tan buen comunicador, como poco fiable porque no se sabe si obedece a la ciencia o a la política.

Cuando te cruzas con la pancarta “ánimo, familias, resistiremos”, ves el anuncio de la DGT y después te salpica la imagen del motero Simón, duele. No porque no pueda posar así, no porque no sea un acierto de Moncloa intentar convertirle en héroe. Duele porque hay un dolor que él no ve. Duele porque estamos en manos de alguien que parece un charlatán vendedor de crecepelo.