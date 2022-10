Alrededor de Los Bandos

Cómo sonaba Aníbal Núñez en la voz del escritor y dramaturgo Ángel González Quesada esta semana en el Centro Documental de la Memoria. Uno y otro las montaron pardas en otro tiempo así que González ha tenido criterio para ordenar una antología asequible a la digestión del lector, porque una parte de la poesía de Núñez no es fácil y sí un poco indigesta. Como su vida. Se llevaba tiempo en la idea del homenaje, pero sabrá que hubo una pandemia que lo paró todo, lo que incluye el proyecto artístico de Almudena Timón, cuyos lienzos arroparon el acto y han quedado en el Centro como puente para conectar con la mente de Aníbal, sacudida por corrientes décadas atrás para ver si así se curaba lo suyo. Fue una víctima del régimen y la ideología imperante en ese momento, lo que explica que la Asociación Memoria y Justicia fuese la convocante y sus miembros, con Luisa Vicente, su presidenta, en primera fila llenasen la sala. No, Aníbal no es un poeta maldito sino desconocido, y para entender sus versos es preciso conocer su vida. Quesada ayuda a ello. Ayudó abriendo el acto con la lectura de versos que retrataban aquel tiempo, y que muchos de los presentes conocieron y en algún caso sufrieron. Jesús Málaga, presente en el acto, alude a ello en su nueva entrega de su “Vida Cotidiana”, y su vecina de localidad, Soledad Murillo, sabe de sobra lo que fue aquello. ¿Qué fue lo de los colegiales aulladores, Soledad? Y sobre todo ¿por qué?

El Centro Documental de la Memoria le da otro aire a la Plaza de Los Bandos, como se lo da el edificio del Banco de España, que hay que llamar ya CIEUSAL. Y ya verá cuando este Centro Internacional del Español desarrolle sus funciones. Los asistentes a la inauguración pensaban en ello, seguro, desde el rector, Ricardo Rivero, al director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, y por supuesto su directora, Nieves Sánchez. La aportación de la Junta, por boca de Mañueco, es una ayuda y también un toque de atención para que el Gobierno de la Nación se de por aludido. Del histórico edificio quedan algunas reliquias, como sus cajas fuertes y de seguridad, pero es evidente que su labor será otra diferente a la financiera, igual que el ambiente bancario de Los Bandos no es el que era en sus mejores momentos. Fusiones, EREs, digitalización son muy responsables de ese cambio de ambiente, que me temo será cada vez más acusado. La Casa de la Ciencia ayudará a ello. La mansión de María la Brava servirá para que todos conozcamos más el mundo de la ciencia al tiempo que la escultura de Carmen Martín Gaite nos recordará la importancia de las letras. En 1986, en la Fundación Juan March, Carmen impartió una conferencia sobre Teresa de Jesús, tan de actualidad estos días, incluso por una obra de teatro de Paco Bezerra retirada por la Comunidad de Madrid por razones económicas, pero la sospecha de censura está instalada. La obra reflexiona sobre el regreso a nuestros días de Santa Teresa, un asunto sobre el que muchos han fantaseado, como yo lo hago pensando qué lugar tendrán ambas en el CIEUSAL. Hablamos de la mujer más extraordinaria de la Historia, según dijo el Rector el viernes en el pregón albense de las fiestas teresianas, cuyo día grande fue ayer, así que si olvidó felicitar a alguna Teresa dese prisa. Pronto se recordará el aniversario de la llegada de la monja a Salamanca, lo que hizo en una casa cercana a la Plaza de los Bandos. Puedo imaginarme a Núñez leyendo a Santa Teresa y a Blanca Portillo encarnándola en el cine de la mano de Paula Ortiz en una idea teatral de Juan Mayorga. Parece incombustible su figura, tan tentadora en algún momento para la Inquisición.

En más de una ocasión la monja de Alba ha estado en las actividades culturales de la Asociación de Amas de Casa, que ha celebrado en Fonseca cincuenta años. Fue un día de emocionantes encuentros y recuerdos, que atesora Gracia Sánchez, la presidenta, que ha visto evolucionar las preocupaciones de los consumidores, como vemos cambiar las visiones de la monja escritora. Todo cambia.