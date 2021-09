Alimentando a la serpiente

Me quiero referir al caso de Igor González Sola, el preso de la banda ETA que se suicidó la semana pasada en la cárcel donostiarra de Martutene. Y quiero antes de nada decir algo obvio: lamentar profundamente su muerte. Lo lamento”. Es la ignominiosa frase con la que Pedro Sánchez dio el pésame a sus amigos de Bildu en septiembre de 2020, hace ahora justo un año. El tal González Sola es un asesino condenado a veinte años de cárcel como miembro del sanguinario comando Donosti, autor de decenas de crímenes, entre ellos el tiro en la nuca a Fernando Múgica y los asesinatos de Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco.

¿Qué se puede esperar de un Gobierno cuyo presidente “lamenta profundamente” que se suicide un criminal perteneciente a una banda que ha matado con bombas y tiros por la espalda a casi un millar de españoles? En caso de que los compañeros y colegas de estos etarras organicen un homenaje a los asesinos, y del otro lado se coloquen las familias de las víctimas y quienes se solidarizan con su dolor, ¿dónde creen ustedes que se colocaría Pedro Sánchez?

Su Sanchidad estará siempre al lado de quienes le otorguen los votos necesarios para seguir en La Moncloa, y en este caso las víctimas no votan mientas que los asesinos, sus colaboradores y sus compinches tienen en el Congreso los escaños necesarios para sostener la mayoría ‘zombie’ de Ejecutivo socialcomunista.

Este Gobierno no hará nada que pueda provocar el más mínimo enfado de Bildu y mucho menos del PNV, que no está en los homenajes a etarras pero, como siempre, está a las nueces que caen.

Más bien al contrario: el Ejecutivo sanchista lleva dos años ofreciendo presentes al nacionalismo vasco, desde generosas transferencias a la rebaja del cupo (el dinero que el País Vasco paga a España y que no llega ni a una tercera parte de lo que España gasta en el País Vasco), pasando por la competencia de prisiones, firmada en mayo pasado y que pasará a manos del Gobierno vasco dentro de dos semanas. A partir del 1 de octubre la herida por la que siguen sangrando las víctimas de ETA se hará todavía más dolorosa cuando vean a los asesinos disfrutar en las cárceles de todos los privilegios y vivir a cuerpo de rey, y eso el poco tiempo que duren entre rejas.

Con estos antecedentes lo ocurrido ayer en el País Vasco y Navarra es solo una consecuencia del trato preferente que el Gobierno de todos los españoles otorga a quienes han matado a tantos españoles y ahora trabajan para destrozar nuestro país. A este paso acabaremos viendo una mesa bilateral con Sánchez y Otegui decidiendo el futuro de España, de igual a igual.

ETA fue derrotada por las fuerzas de seguridad, la colaboración internacional y la presión de la sociedad española (y, en algún momento, de la vasca), pero la venenosa serpiente no estaba muerta sino adormecida y nuestros gobiernos han permitido que despierte para burlarse de sus víctimas y proseguir la guerra contra España desde las instituciones.

La aprobación de una ley contra los homenajes a terroristas debería ser la primera tarea que se impongan los demócratas en el Congreso de los Diputados. Los partidos constitucionalistas deberían comprometerse a no pactar jamás con quienes no condenan el terrorismo ni con quienes alientan el delito de sedición. Los etarras no merecen ser acercados a cárceles vascas ni recibir beneficio penitenciarios mientras no muestren arrepentimiento y colaboren a esclarecer los 377 asesinatos de la banda cuyos autores no han sido todavía castigados.

Todo esto no será posible mientras Sánchez continúe en La Moncloa. Un Gobierno que está más cerca de los asesinos que de las víctimas no debería seguir un día más en el poder.