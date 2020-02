Alias de actualidad

Muy pocas reuniones sociales concentran a tantos participantes como la Cena del Corazón, que convoca la Asociación Española Contra el Cáncer, presidida en Salamanca por Inmaculada Rodríguez, y celebrada anoche. Se quedan pequeños los salones “brígidos” para la ocasión, que termina con el agotador sorteo de un número infinitos de regalos. La cita reúne a políticos, empresarios, personal sanitario e investigador, voluntarios de la Asociación... Tremendo. Y tiene lugar el sábado más próximo a San Valentín, quizás porque de la vida hay que estar enamorado. La vida, que tiene sus alicientes, no todo van a ser penas. Ahí está el jamón. Esta semana hemos sabido que Salamanca acogerá el 15 de marzo la final nacional de cortadores de jamón, que es un arte y da empleo. No hay boda que se precie sin su cortador de jamón, como bien sabe nuestra Silvia Alonso, protagonista de la película española de moda: “Hasta que la boda nos separe”. Adaptación de una maravillosa y divertida comedia francesa. Silvia arrasa en las pantallas. En las grandes está con la citada película y en las pequeñas con la hot “Instinto”. Parece que fue ayer cuando la vimos en “Es por tu bien”, con el salmantino Carlos Therón, que pronto estará de estreno. Me gusta, de vez en cuando, chequear la actualidad de nuestra gente escénica. Que si Antonio Hernández remata “Las chicas del cable”, que si Chema de la Peña ultima los preparativos de “Luz en el silencio”, que si Raúl Prieto alterna “Jauría” con “La fiesta”... Tenemos a nuestra parroquia de actores y realizadores muy repartida y activa. Y en ese chequeo reciente, una entrevista a Isabel Coixet nos ha recordado que su madre era una salmantina que emigró a Cataluña, donde se casó con un obrero textil. No sé cómo estará Coixet después de aquel manifiesto suyo en pleno procés llamando a la convivencia, que le produjo algún sobresalto que otro.

Sobresaltos. Vivimos una actualidad llena de alias. “El Pepón”, “El Rafi”, “El Vinas”, “El Natan”., que están unidos a otros alias, “El Chispis”, que, a su vez, está relacionado con otros, que son sus padres... como personajes de un subgénero de la novela negra, igual que la rumba “cani” de los ochenta lo fue del flamenco más que de La Movida. La historia del crimen de “El Chispis” tiene los ingredientes de una novela negra contemporánea. Una actualidad en la que no faltan de vez en cuando algún que otro disparo, que un comisario de novela, harto de ver cosas, describiría como “chispas entre bandas”. Esta semana La Movida ha cumplido cuarenta años. Surgió en un concierto de homenaje a un músico, “Canito”, en la Escuela de Caminos. Enrique Cano, “Canito”, fue atropellado por un borracho en Nochevieja. Formaba “Tos” con los Urquijo, uno de los cuales también tendría un final trágico. Ocurrió después de celebrar el final de año con otros músicos, que protagonizarían el homenaje del 9 de febrero de 1980. Los supervivientes de Tos fundaron “Los Secretos” después. Aquel concierto en recuerdo de “Canito” fue el acta fundacional de La Movida, a la que contribuyó nuestro Raimundo Martín Luengo con “Cantante de Ópera” y UA, y Lada, “Revelada”, con alguna legendaria portada de disco. La Movida llegó tarde a Salamanca y no quedó más remedio que peregrinar a Malasaña para enterarse de qué pasaba o escuchar los discos que iban llegando.

P.D. No sé cuánto tiempo hace que no escuchamos nada de Tomás Bretón (salmantino) por aquí. En Madrid tienen más suerte con la audición estos días de “Farinelli”. Otro día doy los detalles.