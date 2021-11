La emérita Sofía de Grecia será siempre mi primera reina. Su paso por la Historia nos deja más silencios que sonidos, aunque ha dado mucho que hablar, sobre todo en los últimos tiempos. Más, incluso, que el chaleco paraguayo de la reina Letizia. Esta semana estuvo en Salamanca, recién cumplidos ochenta y tres años, a entregar en el Paraninfo su premio de poesía a Ana María Amaral, coincidiendo con un especial biográfico de “Hola”, noticias relacionadas con cuentas opacas y polémica sobre el estadio de fútbol que lleva su nombre en Salamanca. Con traje de chaqueta marrón, de terciopelo, a juego con el otoño recién estrenado. Alguien le vio unas ojeras más marcadas que de costumbre, resaltadas –quizás— por la mascarilla. No me fijé. La cita literaria también coincidió con la presentación de la novela de Félix Páramo “Tango en femenino”, una historia romántica con enredos, al modo como se enredan los cuerpos y las piernas en el complicado baile argentino, que tiene en Salamanca muchos seguidores. Desde María García y Mar Lora, en Salamanca Tango, a Pablo Ruiz, Pancho Ruano, David García o Pablo González, de Tango Zero. También he escuchado grandes interpretaciones de tango al pianista salmantino Chema Corvo, siempre de noche, quizás alguna de aquel compositor llamado Fluvio Salamanca. Algo de tango tiene la biografía de la reina Sofía, como el momento actual de la banca, que esta semana apenas celebró a su patrono, San Carlos Borromeo, entre ajustes y desajustes de plantillas. Una fiesta ya sólo al alcance de jubilados. Eméritos o no.

Este viernes, “Anfitrión”, en el Liceo, era sobre todo un enredo con extraordinario reparto: Toni Acosta –de las mujeres más divertidas y ocurrentes de nuestra escena—Pepón Nieto o Fele Martínez, al que conocimos en Salamanca con aquella horrible “Tuno negro”, que ni siquiera quise evocar estos últimos días de Santos y Difuntos. Una comedia que recuerda que el amor es una guerra y el verano, sin Georgie Dann, será menos verano a pesar del calentamiento global. Qué gran concierto el suyo en Salamanca. Esta semana lo será de capas invernales con motivo de San Martín. Capas sin cintas. Capas bejaranas, de paño. La fiesta coincide con el Día de las Librerías, donde ya estará el fantástico libro del añorado Javier Álvarez, que fue alcalde de Los Santos, sobre un episodio de guerrilleros que asaltaron el pueblo y cuya historia fue hilvanando. Me habló de ello años atrás cuando pregoné las fiestas de la localidad que ha hecho de lo rocoso una seña de identidad. Hace poco estuve con su mujer, Mari Ángeles Román, en el homenaje a Dámaso García Fraile en el “Juan del Enzina”, y le recordamos. Ella lo hace permanentemente. El episodio del libro se complementa con el argumento de “Casa Baja”, de Ferreira Cunquero, al que puso en la pista el también añorado Luis Calvo Rengel.

La guerrilla antifranquista tuvo sus episodios salmantinos y están en las librerías, donde el cambio climático lleva tiempo alimentando sin parar títulos. La activista Greta Thunberg, una guerrillera por el clima, ya ha dicho que la Cumbre del Clima es un fracaso y los jóvenes le han comprado el mensaje, rechazando las buenas –y seguramente falsas— intenciones de los gobernantes que han pasado por allí contaminándolo todo. Enredándolo todo. Como en la venta de la compañía aérea de los Hidalgo, que podría no realizarse. Todo, como ve, tiene un no se qué de tango. Aire dramático con amenaza de apagones apocalípticos, tiendas desabastecidas e infiernillos en casas oscuras como hemos visto en el cine. Faltan los zombis, tan abundantes en la política. Lo de Madrid es una milonga con Ayuso y Casado bien enredados. He leído que alguien ha dicho que a la presidenta de la Comunidad se le está poniendo cara de Cayetana, aquella portavoz a la que Casado abrió la puerta de salida. Ya veremos. Me pregunto si el emérito volverá a casa por Navidad.