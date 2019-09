El lío es, naturalmente, la fiesta. O las fiestas, que han comenzado ya con la inauguración del caserío que forma la Feria de Día y la de Salamaq, que es un ejemplo de éxito, dijo Javier Iglesias, presidente de la Diputación, en su discurso inaugural: todos los años crece. La vista desde el exterior del Pabellón Central de la superficie de maquinaria es espectacular y te produce la sensación de estar ante un ejército de tractores, cosechadoras, empacadoras, roturadoras, tolvas para el pienso...Escuadras de artefactos mecánicos y poderosos en formación y enmarcadas por estandartes y banderas agitados por el viento. Vamos a por ese campo seco, dan ganas de decir. Porque el campo estaba seco y sigue seco, me han dicho en la cafetería de las naves de ganado gente de la que sabe. Dentro del Pabellón Central las joyas de la corona son las zonas agroalimentarias y las de conocimiento. En estas se están gestando la agricultura y ganadería que viene, y hay que estar al tanto. Y en las agroalimentarias te enseñan lo grande, buena y variada que es la despensa salmantina. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, habló de ello, del sector agroalimentario, que es un pellizco importante del PIB y todavía puede crecer más. Se le va a apoyar. Lástima que este mensaje quedase eclipsado por el anuncio de que comienza a tramitarse la supresión del Impuesto de Sucesiones. Se anunció en la campaña electoral, y como todo lo que se anuncia en esa época lo raro es que se cumpla. Total, que estamos con las cosas del comer para abrir boca fiestera conscientes de que de la panza sale la danza. Y Salamaq va, desde los extraordinarios toros de mil kilos, a un bote de miel de encina, de las cosas del comer.

Las inauguraciones feriales siempre atraen a un considerable enjambre de políticos y cargos institucionales. Incluso a jubilados, como el caso de José Martín, o sea, Pepe “Villares”, y Herminio Velasco, que fue alcalde de Aldeatejada. Tienen mejor aspecto los dos, aunque la procesión vaya por dentro. Los cito porque hace un año me anunciaron en el mismo escenario, que lo dejaban. Lo conté. Lo dejaron. Y ahí están. Y digan lo que digan, no creo que vuelvan, aunque el mono de la política sea tremendo en fase aguda. Luego, se acaba pasando. Aunque no del todo. En fin, diputados, senadores, concejales y concejalas, alcaldes y alcaldesas, revoloteaban alrededor de Mañueco e Iglesias, ambos sin corbata, como cuando estaban de campaña. Si me pregunta si ahora están de campaña otra vez no sabría que decirle, algún pasaje de los discursos... Luis Tudanca, que es el líder socialista de la Comunidad, repitió que el debate de la capitalidad está cerrado y punto. Entonces, ¿a qué vino lo de Santiago-Juárez? Un clásico de la política regional me asegura que se trata de reivindicarse y de tocar las narices a Mañueco. Vaya. Entre el fuego amigo y el cruzado del socio, nuestro paisano debería comprarse un buen casco. En la Comunidad tenemos muy claro qué pinta Valladolid.

En fin, el día de la inauguración es el día de los políticos. Hasta Luis Fuentes, presidente de las Cortes Regionales, se paseó con el séquito oficial, más por su condición de paisano que por la de presidente del Parlamento. Hoy, la Feria ya está en el lío a tope. Y usted y yo también, que es viernes y las fiestas están aquí ya.