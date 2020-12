Águilas, linces, portentos

Las meteduras de pata abrumadoras tienen finalmente su gracia. Véanse tres ejemplos bien conocidos a modo de argumentos indiscutibles. El 1 de enero de 1962 cuatro músicos de Liverpool, acompañados por su manager, visitaron los estudios londinenses de Decca Discos, una de las empresas punteras en el campo de las grabaciones musicales. Los cuatro de Liverpool –conocidos universalmente como The Beatles- iban a ofrecer una audición a los de Decca con la intención de ser contratados por la compañía londinense. No lo consiguieron. Merece la pena reproducir las razones aportadas para el rechazo: “Los grupos musicales de guitarras están en decadencia” (primer motivo). “Los Beatles no tienen futuro en el mundo del espectáculo” (segundo motivo). Unos águilas los de Decca.

Otra célebre metedura de pata se atribuye a Ken Olsen, presidente de Digital Equipment (¡Equipment!), que ya en 1977 pontificaba en contra de los intereses de su empresa: “No hay ninguna razón por la que algún individuo tenga un ordenador en su casa”. Menudo lince el tal Olsen. Bill Gates y Steve Jobs, entre otros, no estaban de acuerdo.

El tercer ejemplo es, sin duda, el más relevante, porque se entronca con cierto sentimiento de orgullo patriótico mal metabolizado: “Los americanos necesitan el teléfono, pero nosotros no. Nosotros (los británicos) tenemos un montón de mensajeros”. El autor de esta aguda reflexión fue sir William Preece, ingeniero jefe de la Oficina Británica de Correos. Otro portento razonando.

Ni águilas, ni linces, ni portentos, claro. Las meteduras de pata reseñadas más arriba son bobadas, simplemente bobadas, que se deben a análisis de la realidad pánfilos, defectuosos, sesgados.

Obsérvese cómo algunas de las siguientes aserciones se convierten también en bobadas cuando se confrontan con lo que verdaderamente sucede en lo cotidiano. Todas ellas se refieren a la vida parlamentaria, que está ocupada a menudo por la mediocridad y el mal gusto. “No debemos confundir la disensión con la deslealtad” (Edward R. Murrow). Vamos al campo de la realidad: lo de Murrow es una bobada. (Casi) todo el mundo las confunde. Y esto es necesariamente contrario a los intereses de unos y otros. Benjamin Disraeli lo resumía así, en un planteamiento paradójico: “Ningún gobierno puede durar mucho si no tiene una potente oposición” ¿Leal o desleal?