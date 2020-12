Adiós, Navidad: ella se llama Natividad

El nombre, cartel de entrada, a veces se ajusta como un guante a nuestro yo. Pedro significa piedra y así es nuestro presidente del Gobierno, capaz de pactar sin pestañear con los que aseguró que nunca pactaría y dormir de un tirón. Para el nombre de Pablo tenemos la versión happy flower, “amor y alegría”, que le va a Casado -siempre parece que está en la boda de un amigo-; y también, si recurrimos a San Pablo de Tarsos, la de ‘apóstol de las naciones’, acepción por la que suspiraría ser recordado Pablo Iglesias. Arnaldo -Otegui, el allegado de Pedro Sánchez en el País Vasco- viene a significar “fuerte como águila”, nada del “lindo gatito” que Pedro Sánchez quiere que veamos en él.

Pues en este reparto de nombres, a Ayuso le tocó el de Isabel , “salud y belleza”, igual que, oh qué coincidencia, a la Católica, artífice de la Reconquista de la península. Pero también Natividad o Navidad y la repercusión de esta elección de nombre, Isabel Natividad, puede condicionar de una forma extraordinaria nuestras vidas.

Este año podremos, con permiso de Illa, cerrar mil planes inconscientes para Navidad: como el de irnos a la segunda residencia porque el portero del residencial es allegado; o porque al yanki del segundo, asocial y que no habla español, le hemos reconvertido en nuestro supuesto compañero de nochebuenas. Podremos intentar hacer comprender a nuestros mayores -inútilmente en la mayoría de los casos- que aunque el ministro nos haya dado permiso no es conveniente acercarnos mucho en Navidad y, a partir de ahí, negociar si nos reunimos o no y cuántos, del 1 al 10. Y cuando terminemos de discutir en familia, podremos también planear ir a la novedosa cabalgata estática y con cita previa o al Belén escondido este año tras el cristal. Pero incluso este sucedáneo de Navidad tiene los días contados y no irá a mejor.

Y no es porque a Sánchez no le guste, que de hecho no le gusta aunque con los amigos que ha colocado en el Gobierno tenga allegados para disfrutarla desde cualquier punto de España. Y tampoco será porque con este Gobierno suenan tiempos de vuelta a la cabalga ‘trans’ de Carmena, que tanto disfruta Pablo Iglesias; o porque la Iglesia sigue siendo su enemigo a batir. Podremos celebrar en un futuro la llegada del Olentzero; llenar las casas de caganer o disfrutar de semanas blancas, pero celebrar la natividad se complica y mucho.

Podían haberle puesto otro nombre, pero la llamaron Isabel Natividad y por eso podemos ir despidiéndonos de nuestra Navidad, la de siempre. No se puede consentir que celebremos la existencia de la presidenta de la comunidad de Madrid; festejar su disfrute; alabar su nombre. Y en eso están todas las fuerzas.

Por eso, inexplicablemente solo Cataluña -además de Madrid- se opuso en un principio a la ocurrencia de los allegados de Illa: porque todos prefieren una norma común, aunque irrisoria, a que otra vez Ayuso vaya por libre y ponga otra vez en cuestión las políticas de cada uno. De ahí el extraño consenso, porque frenarla agrada a Sánchez, que la ve como otra piedra pero en su zapato, y también a Casado, ahora de moderado y con nuevos “estatutos” en los que solo parece permitido enzarzarse con Vox. Quedan años de Gobierno de izquierdas, dice Adriana Lastra. Y muchos callan.

¿Imaginan si la propuesta de allegados hubiera partido de Madrid? ¿Qué habría dicho Igea? Con el aplauso de todos hemos pasado de la “seño nos castiga” al aprobado general y dentro de un nivel de riesgo alto en la pandemia. Por fin nos ven como adultos responsables, y agrada, pero también lo somos cuando conducimos y nadie quita radares, señales o aparta a la Guardia Civil, como se va a hacer en Navidad para que circule el coronavirus... y sin la campaña disuasoria de Tráfico.

Ayuso es la voz que hay que callar salvo cuando es necesario ir a buscar votos a Cataluña, que entonces Casado recurre a ella y aparca a Juanma Moreno, su ‘barón’ de cabecera. Para lo demás Ayuso es el modelo a no seguir, pero todos al final van tras sus pasos con los test, rastreo de aguas residuales, confinamientos quirúrgicos. Ojo con los tests en farmacias o los de saliva, o esa cartilla Covid por la que casi fue lapidada. ¿De verdad alguien cree que en un futuro no se nos exigirá la cartilla de vacunación para podernos mover libremente?

A Ayuso le quieren borrar hasta el nombre, no es ningún secreto. Y lo malo para los que creemos en la Navidad es que se llama Natividad.