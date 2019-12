Hoy despedimos el año, también la década. Ni el año ni la década me quitan el sueño, son tiempo pasado, pero sí el rastro que han dejado a su paso, es decir, las secuelas, por lo que nos afectan y nos afectarán, siendo motivos suficientes para recelar con argumentos de sobra y temer, si no lo peor, al menos nada bueno. Adiós, pues, a un mal año con la preocupación fundada en las posibilidades de que este que viene sea aún peor.

Sin pensar más allá del momento, porque de hacerlo se nos atragantarían las uvas, nos metemos de cabeza en el nuevo año con una alegría que a ver hasta cuándo dura, porque la que se avecina a poco que se analice no invita al optimismo. Hace doce meses escribía yo en este mismo espacio sobre el año que entonces empezaba y hoy termina que se nos ofrecía como un espacio inmenso completamente vacío de alicientes, que habría que ir llenando día a día, desde el primero hasta al último, pero con la esperanza de que 365 días eran muchos y darían de sí lo suficiente para conseguirlo. Pero lo que hemos de verdad conseguido ha sido acabarlo, que no es poco, aunque tan vacío de alicientes como empezó, circunstancia que condicionará no poco la marcha del que estrenamos mañana.

Pero no por eso vamos a privarnos de brindar por el nuevo año y desearnos lo mejor. El camino se hace al andar y nada perdemos si lo empezamos con buen pie sin esperar a más, ya que lo que está por llegar llegará y me temo que muy pronto. Pues, hasta entonces, que ustedes lo disfruten y vean hechos realidad los deseos de paz, felicidad, prosperidad y demás con los que nos solemos felicitar por estas fechas, hasta que lleguen los candidatos Pedro y Pablo con su gente y la rebaja, que antes o después llegarán si lo iniciado no se les tuerce sobre la marcha, cosa que de momento no parece vaya a suceder.

Respecto a la década que hoy termina, miro atrás y veo diez años desaprovechados, diez años echados a perder sobre los que se podría pasar página, aunque mejor no por el riesgo de que acabara cayendo en el olvido, capítulo de una historia que conviene memorizar, década que empezó arrastrando una ristra de calamidades de la anterior que marcaron su desarrollo político de principio a fin, con dos años menos diez días de gobierno calamitoso de Zapatero que dejó España hecha unos zorros; seis años, cinco meses y doce días de Rajoy, que llegó al poder con mayoría absoluta, mayoría que le dieron los españoles para que deshiciera los entuertos políticos que había dejado en herencia el anterior y [salvo los económicos, justo es reconocerlo] no deshizo ninguno; y el tiempo restante, hasta hoy, tanto como un año y siete meses menos dos días, con Sánchez en la Presidencia, que está haciendo bueno al primero y buenísimo al segundo de sus predecesores en el cargo, que desde el pasado 29 de abril viene ejerciendo en funciones con un solo propósito, obsesivo y egocéntrico, el de mantenerse en La Moncloa al precio que sea, y en ello anda echando el resto. Lo demás, poco o nada le importa. Década a merced de las posverdades y de las fake news que tienen al mundo orbitando en la inopia; también del Brexit, de la Unión Europea contra sí misma, de las mareas migratorias y sus miserias, del yihadismo en pie de guerra, del “Me Too”, de la histeria ecologista, de los populismos; de Trump, de Putin, de Xi Jinping, de Kim Jong-il, de Boris Johnson, de Maduro, de Assange, de Greta Thunberg... Mirar al mundo es mareante, así que con mirar a lo nuestro estamos servidos.

Pues a lo nuestro miro y al año que mañana empieza, oscuro como todos los anteriores en el día de su víspera, no tanto por lo que no se ve como por lo que se intuye que viene de camino, y aunque no todo lo que nos rodea es política, o no debería serlo, cuando todo se politiza acaba siéndolo porque todo lo pringa, y en quitarnos las pringosidades de encima está el estímulo que podría ser el primer aliciente a la vista del año nuevo. No se dejen vencer por las adversidades, vean soluciones allí donde aparecen problemas y afronten lo que viene con esperanza. Que tengan un venturoso año 2020.