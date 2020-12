Dime si voy a cenar contigo o tienes miedo. Dime que vas a tener cuidado, que serás precavido, que mirarás por ti porque sabes que te queremos.

Dime cómo te sientes ahora que llega la Navidad. Si te ves con fuerzas o aún te resulta imposible escuchar un villancico sin echarte a llorar. Dime si no quieres saber nada o lo quieres saber todo.

Dime qué pasó por tu cabeza cuando supiste que ya no podías salir de tu habitación. Cuando dejaste de ver a tu cuidadora y te encontraste con alguien envuelto en plásticos que se parecía mucho a ella o cuando llegó el Ejército a romper con sus botas ese silencio macabro de la residencia. Cuando nos convertimos en parte de la pantalla de tu móvil, con abrazos y besos vetados. Y cuando no sabías si tus amigos estaban en la habitación de al lado o habían partido con los pasos que escuchaste la noche anterior.

Dime que lloraste. Dime, por favor, si superaste dejar de vernos esos largos meses. Dime cómo fue lo de encontrarte de repente solo en la habitación, repudiado, cual apestado, y que te dijéramos todos que era por tu bien. “¿Por mi bien?”. Escuchar las noticias y sentir el miedo. Y apagar la tele. Saber que ha muerto tu amigo, tu compañero y que el bicho seguía ahí, conviviendo con vosotros, y que en cualquier momento podía entrar en tu habitación sin llamar antes a la puerta.

O dime, abuelito, si llegaste a pensar que los auténticos bichos éramos nosotros por permitir lo que permitimos. Dime si supiste que tu única defensa llegó a ser solo la de rezar y esconderte. Y si te llegaste a plantear si merecía la pena. Dime lo solo que aún te ves o si te resulta difícil sentirte acompañado.

Dime, por favor, si sentiste que sumábamos números, no muertos. Y que tu vida, por prorrogada, no por vivida, ya no importaba. Que si necesitabas un respirador probablemente sería para otros. Que sabías que cada día erais menos y no aparecíais ni en las estadísticas.

Dime si llegaste a pensar que nos diste tanto, para recibir nada. Que sufriste de niño, de joven y también ahora. Si lamentas pertenecer a la generación sufrida, sin premio antes e invisible ahora.

Dime si no hicimos lo suficiente por ti y si seguimos sin hacerlo ahora, porque parece que no aprendemos a quererte ni a quereros. Dime si creíste en algún momento que eras un estorbo y si llegaste a perder la última razón por la que vivir.

Dime si crees que vuestra elección como primeros destinatarios de la vacuna la ves como un premio o como un riesgo y si al menos alguien te ha preguntado.

Dime si para esa tercera ola que anuncian sabes si hay un plan para que no te quedes otra vez solo, para que no vuelva a ocurrir lo mismo que en las dos anteriores. Dime si echas de menos que alguien llore por vosotros, como ha hecho Merkel por sus ancianos.

Abuelito, dime que esta es tu Navidad. Y es la Navidad de Pedro, ese mago del Belén que alegraba cada día tu residencia y nuestras vidas y al que no pudiste decirle adiós. Y es la de Chari y la de Rafael... y la de tantos y tantos otros. Y es la de esos pobres niños grandes que esperan desde hace meses la visita de ese domingo que nunca llega.

Abuelito, por eso dime si quieres que esté contigo. Si quieres que te dé la mano. Dime, por favor, si podrás pasar esta Nochebuena solo. Dime que es tu vida y que estás harto de que decidamos por ti, pero dime algo. Dime si te hemos fallado porque no quiero fallarte más.

Dime, porque esta es tu Navidad. La de los grandes, la del ejemplo, la que nos desnuda como sociedad. Dime si vienes a ver las luces y si quieres echar un pasito “p’alante”, porque de esta salimos.

Feliz Navidad. Por ti, por él, por el que ya no está.