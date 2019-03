Tengo para mí que los directores de los noticiarios de la tele andan inquietos. ¿Tolerarán los espectadores la insaciable matraca de las campañas electorales (manifiestas o encubiertas) durante meses? O, por el contrario, ¿abandonarán los telediarios y se pasarán en masa a los deportes de Josep Pedrerol o al concurso ‘Saber y ganar’?

La cosa no es tan grave, creo yo. Por una razón fundamental: es cierto que los líderes de los partidos políticos españoles no son personas muy cultivadas; sí, es cierto (aunque algunos de ellos hayan publicado libros, aunque otro pueda exhibir un exigente título de máster y otros se hayan leído la solapa de tres novelas y un ensayo de Habermas). No, muy cultos no son: pero sí perspicaces. Y perciben con claridad que la mayoría de nosotros solo oímos, vemos o leemos aquello que sirve para reforzar lo que pensábamos de antemano. Ah, ¿pero no hay indecisos, gente que necesita un último impulso justo media hora antes de llegar al colegio electoral? No sé yo: sospecho que buena parte de esos indecisos lo son únicamente a la hora de declarar sus preferencias al encuestador demoscópico que les interroga.

Pero insisto: nuestros líderes son gente con talento. Y el talento, al menos en la vida pública, consiste en saber decir las mismas barbaridades que los demás, pero con elegancia. Una aclaración: no seré yo quien califique como burradas lo que van soltando nuestros políticos en cuanto olisquean un micrófono o una cámara. Sí me fijaré, por el contrario, en lo de la elegancia, que se construye sobre el respeto, la mesura, la discreción y la discordia atenuada formalmente por la buena educación. Porque es sabido que el comportamiento elegante tiene una ventaja añadida: se vincula a la mentira. Ya lo advirtió el mítico Lao Tse, al que la tradición china sitúa en el siglo VI antes de Cristo: “Las palabras sinceras, por lo general, carecen de elegancia; las palabras elegantes raramente son auténticas”. Pues bien, ya que nos van a mentir, que sea con finura.