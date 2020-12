Un fantasma recorre el mundo: el fantasma de la vacuna, y el pregón de su llegada inmediata ha levantado un polvareda de opiniones contradictorias, en las escasas tertulias de los cafés y en las escuálidas reuniones familiares navideñas de los próximos días.

Ante la inminencia de que nos convoquen a las puertas de los centros médicos, ordenados por criterios de edad y profesión, una oleada de desconfianza y escepticismo se ha apoderado de buena parte de la población, que sin distinción de clase, sexo e ideología, se muestra reacia a recibir la dosis correspondiente. Y no se trata solo de los irredentos antivacunas, que no consienten ni la del sarampión para sus hijos, sino de un amplio sector social que se reserva someterse a la vacuna hasta que no tenga un testaje millonario.

Entre estos reacios desconfiados, hay incluso médicos y sanitarios ofuscados con que la vacuna puede tener extrañas consecuencias, hasta endurece los pechos de la Reina de Inglaterra, dicen en los memes, o mermar la escasa inteligencia de algunos mandamases y qué sé yo cuantos quebrantos, que nos pueden sobrevenir por pincharnos una vacuna que muchos consideran una operación comercial de las grandes farmacéuticas.

Otros con distinto criterio estamos dispuestos a vacunarnos en cuanto nos llamen a filas. Los argumentos son poderosos, las autoridades sanitarias europeas, exigen contrastadas pruebas en miles de personas hasta aceptar la eficacia de la vacuna, de tal manera que aunque tenga algunos efectos secundarios leves, su ventura es mucho mayor que sus daños colaterales. Entre otras cosas porque la urgencia de su aplicación va a ser agua de mayo para cuantos estamos abrumados al ver a qué extremos nos ha llevado el virus. Ansiedad, abatimiento y ruina.

Uno no es nadie para dar consejos, pero si alguien considera de interés mis irrelevantes prédicas, que sepa que me cuento entre los decididos que apuestan por la vacuna. Ojalá se formen prontas colas a las puertas de los centros de salud y seamos mayoría los que acudamos a la llamada. Tal vez la vacuna tenga efectos secundarios tan insólitos como insuflar alguna fraternidad entre las filas de nuestros broncos políticos.... Eso si que sería un milagro....

¡A vacunarnos!

Feliz Navidad.