A tope de democracia

SE nos va 2021, el curso político más esperpéntico que recuerdo. Un año en el que hemos tenido que soportar al Gobierno con más jeta de la democracia y en el que la oposición se ha intentado inmolar en varias ocasiones con tal de no reconocer que su retaguardia es infinitamente más atractiva para el electorado que sus líderes.

Después de haber repartido mentiras, puñaladas y saqueos, el Ejecutivo de Sánchez se despide condecorando a Pablo Iglesias Turrión, el zángano de la colmena podemita capaz de fecundar a sus abejas y clavarlas inmediatamente después el aguijón. El macho anteriormente conocido como el “coletas” se lleva como premio a su labor la Orden Española de Carlos III por su “servicio a la corona”. Me da miedo ponerme a pensar cuál es el servicio que este señor ha prestado, más aún después de haber escuchado a Sánchez decir que no dormiría a gusto a su lado antes de acostarse en la misma cama. Ahora le agradece el trabajito. De dos rombos.

Hay que reconocer que el presidente del Ejecutivo ha tenido que enfrentarse a una pandemia para la que seguramente ningún Gobierno ha estado nunca preparado, pero es que en lugar de tener a su lado a los mejores soldados para sacar adelante la situación se ha rodeado de necios cuyo único afán ha sido siempre descoser la nación. Todo en un país en el que las colas del hambre son eternas, en el que el precio de la luz es disparatado, en el que los carburantes están por las nubes y en el que nos han frito a impuestos sin pararse a pensar si los contribuyentes ganamos más o menos dinero.

Y en Castilla y León también cerramos un año surrealista. El matrimonio pucelano entre Francisco Igea y Alfonso Fernández Mañueco resultó ser un amor interesado en el que los novios estaban en Madrid y los nuestros eran meros maniquíes. En la gestión de la pandemia se han hecho muchas cosas mal en la Comunidad, en gran medida por tener que enfrentarse a algo desconocido y cruel, pero es verdad que Mañueco debería haber cogido el toro por los cuernos para demostrar que el líder era él. No es de recibo que un presidente tenga que plegarse a cada amenaza de su número dos, siendo lógicamente el culpable del chantaje el número uno,. En fin, que Castilla y León va a acabar en las urnas en el mes de febrero porque es imposible gobernar bien cuando las posiciones están tan alejadas. Igea, con innegables conocimientos médicos, ha intentado imponer siempre los criterios a través del control que ejercía en la Consejería de Sanidad sin pararse a pensar que las estrategias políticas, una vez protegida la población del virus, deben ser compartidas entre los socios del Gobierno.

Con el divorcio ya firmado, en la previa del día de los enamorados volveremos a votar. La campaña va a ser sucia. Se va embarrar desde el pistoletazo de salida porque a veces los secretos no hay que desvelarlos ni siquiera en la alcoba. Muchos esperamos ansiosos los debates electorales a los que están obligados a acudir Mañueco e Igea. El doctor, un as en esas lides, sacudirá estopa al líder del PP y Mañueco haría bien en no pisar el muladar que le rodeará en cada uno de ellos. El mayor beneficiado de este duelo en el lodo será Luis Tudanca, al que la campaña se la están dando hecha unos y otros con argumentos inverosímiles.

Los comicios tendrán lugar en mes y medio. Ahora solo resta conocer los nombres de quienes nos representarán en Valladolid. La incógnita es saber si los partidos a los que se les ha llenado la boca de pedir un sistema de Primarias hasta para ir al baño van a cumplir o se lo van a pasar por el arco del triunfo. Ciudadanos parece que se ha contaminado de la nueva política y ha situado “a dedo” a Igea y el PSOE ya ha designado a los cabeza de lista de algunas provincias. A tope de democracia.