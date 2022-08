Teníamos la conversación cuajada de pinchazos. El pinchazo carcelario, realizado con un pincho fabricado con un muelle del somier. El pinchazo del equipo, siempre inesperado y en el peor momento, y del que sabemos mucho por aquí. Naturalmente, el pinchazo telefónico, que por derecho podemos denominar también un “Villarejo”, ampliando el concepto a cualquier grabación ilegal de una conversación: la RAE tiene aquí una gran oportunidad de fijar territorio. El currículo de los ciclistas está repleto de pinchazos y caídas, como el de mis queridos diabéticos o el de aquellos que regularmente pasamos por la sala de análisis. Un pinchazo. Venga. Y me acuerdo de aquel número de los geniales Spasmo en el que aparecía una corpulenta enfermera con una monumental jeringuilla buscando a un paciente. Si nuestros Spasmo (Vicente Martín, Álvaro Sánchez, José Sánchez, e Isaac Tapia) no existiesen habría que inventarlos, igual que a todas y cada una de nuestras compañías que recorren la provincia con sus cachivaches y talento provocando buen rollo de día y de noche, a prueba de pinchazos. Ayer diecisiete localidades recibieron la visita de las Noches de Cultura, hoy son cinco. Por Navales andará la fantástica folclorista Rosa María; por Tarazona los de La Befana, con la siempre enorme Nuria Galache; por San Martín del Castañar los de Tango Zero, con David García, Pancho Ruano, Pablo Ruiz (¿quién dijo que el tango es drama, maestro?) y Pablo González; por Cerralbo los 28 Quartet Band y en Aldeanueva de Figueroa los de Katua y Galea, o sea, David y Pilar y todo el pueblo de Aldearrubia, que les tiene de vecinos. Un alivio en estos días de calor e insomnio, pero también de pesadumbre anímica por cómo viene la actualidad. ¡Cómo está todo!, verdad. Hoy también, en Vitigudino, recala la genial Beatriz Rico con su obra “Antes muerta que convicta”, con la que lleva tiempo haciendo reír... y pensar. Y otro genial actor, JJ Vaquero, monologuista y animal televisivo hace parada en Doñinos, como una de las grandes apuestas de sus fiestas.

Tienen asegurado el lleno. No habrá pinchazo. Espero que de ningún tipo. Ahora, otro pinchazo se incorpora a nuestra existencia con el fin de provocar sumisión química en una mujer y abusar de ella, aunque la primera víctima revelada en Salamanca puede haber sido un chico. Mis amigas feministas han puesto el grito en el cielo y las armas encima de la mesa, y con razón; y en la hostelería hay cierta preocupación que noto que va a más. De momento, si algún tonto quiere hacer una broma con el asunto, que lo piense bien, porque está la autoridad muy sensible y el personal femenino muy mosqueado. Vamos, que se puede rifar una cesta de tortazos y alguien salir mal parado. Tengamos la fiesta en paz, como la tuvimos el jueves en la Plaza del Mercado escuchando a la gran Alice Wonder, cantante que nos inyectó emoción cuando interpretó “Lucha de gigantes”, de Antonio Vega, en el patio del Palacio Real, en el homenaje a las víctimas del covid. Sí, estaban las autoridades, Felipe VI, incluido; sí, la reina Letizia se emocionó; y sí, también los familiares y sanitarios lo pasaron mal porque sabían de lo que cantaba esta genial artista que llenó el jueves la plaza pública con su arte. Y sí, me parece que escuchar lo que canta y dice Alicia de sus dudas adolescentes es muy recomendable. ¿Sería posible que regresara en las fiestas a la Plaza Mayor?

Esta semana entra en nuestras vidas el decreto de ahorro energético, que se conoce popularmente como el del “apagón” y puede deshincharse a golpe de pinchazos de realidad: primero fue el de los monumentos, luego o el de la hostelería y quién sabe si en la Junta...

Eso digo yo, quién sabe.