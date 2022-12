¿Qué quieres ser? Funcionario. Pues a estudiar. ¿Por qué quieres ser funcionario? Trabajo mis horas con 20 minutos para el café y hasta mañana. Es un sueldo para toda la vida, se cobra más que en la privada y entre días libres, moscosos y vacaciones a lo mejor descansas más que trabajas. Apruebas unas oposiciones y ya nadie te tose. Si no da tiempo, pues “vuelva usted mañana”. Y si viene sin cita previa, “pues es que no puedo hacer nada”. Y si necesita documentación, pues tráigamela. Pero es que la tiene usted, que es la Administración. Ya pero tiene que traerla. Y que se me pague la disponibilidad de horario pero si me cambian el turno, la lío. Y la productividad, si la hay, que sea para todos, aunque yo coma pipas mientras tú trabajas.Y si te molesta, pues haber aprobado. Es la “cara b”.

La “cara a” seguro que es la mayoritaria, aunque siempre nos quedemos con la de los vagos. Son los que entienden su trabajo como servicio público.Todos sabemos lo que es buscar con la mirada al funcionario que resuelve, o al médico que se desvive por sus enfermos o a esa maestra que queremos de tutora.

No puede ser igual el funcionario “a” que el “b”, que cobre lo mismo el que tiene que estar muy malito para faltar al trabajo, que aquel que se hizo un esguince leve, estuvo 4 meses de baja y llevó el alta el día antes de cogerse vacaciones. Pero se ve que al Gobierno eso no le preocupa. Le preocupa acabar con lo mejor que tiene el funcionariado, que es una prueba selectiva de acceso que premia méritos y capacidades, aunque luego algunos de los mejores, como ocurre con algunas buenas canciones, se pierdan después en la “cara b”.

A Pedro Sánchez le preocupaba democratizar a los jueces en 2022 y en 2023 el reto es “democratizar” al alto funcionariado. Es decir, idear la fórmula para enchufar a amiguetes y afines, aunque lleven años sin leer un libro. Por eso anuncia que los conocimientos importarán poco para la promoción interna y que priorizará “aptitudes y actitudes”. Si saben lo justo, se ve que para eso está el Gobierno, para ilustrarles.

De momento, como es año electoral, ya ha peloteado a los funcionarios con más ventajas laborales -que a los de la “cara b” ya casi les deja en casa- y ha anunciado nuevas convocatorias de plazas. Se ve que Sánchez añora la red clientelar y caciquil de funcionarios del siglo XIX porque solo así se entienden sus dos medidas estrella: criterios subjetivos también para acceder a una plaza y cese del puesto de aquel funcionario que no supere una prueba de desempeño, también subjetiva. Es decir, que podrá apartar a los que molesten y no son necesariamente los de la “cara b”. A lo mejor si uno no utiliza el lenguaje inclusivo o es hombre, le puede resultar complicado mantener el puesto en el Ministerio de Irene Montero; como la familia tenga una ganadería, se auguran problemas si trabaja en el de Garzón; si no hace cosas “chulísimas”, lo tiene difícil para seguir en el de Yolanda Díaz; y como sea víctima de ETA, a lo mejor tiene que olvidarse de su puesto en el de Marlaska. ¿Están de acuerdo los sindicatos? No. UGT y CCOO lo ven “gravísimo”. ¿Están a favor los funcionarios? No, e incluso han salido a la calle por primera vez en la historia los inspectores de Hacienda, en su caso porque acusan al Gobierno de fomentar con la promoción interna facilona y subjetiva los “amiguismos, nepotismos y politizaciones”. ¿Qué consigue Sánchez con esto? El control de los puestos clave de la Administración.

Dice María Jesús Montero que esto es democratizar el funcionariado. Si democratizar es igualar su nivel con el de los ministros, va a tener razón. ¿Qué quieres ser? Funcionario. Espera, que te presento al amigo de un amigo de Pedro Sánchez.