Hemos tenido una semana terrible de noticias relacionadas con la violencia de género. Terribles. Así que hoy, que se celebra la Carrera contra la Violencia de Género, toca correr o andar o animar o lo que sea, pero de ninguna manera permanecer en casa. Quedándose en el sofá no se arregla nada y las víctimas no sienten la compañía que da la solidaridad. Venga, pues, cálcese las zapatillas, tenis, deportivas o como quiera llamarlas y salga a la calle, a la que nos han convocado desde la delegación de Atletismo Casimiro Blanco, y desde las instituciones Ana Suárez, Isabel Fernández Cambón o Juan Mari Ortiz; pero también otras gentes que están en la primera línea, desde agentes o funcionarios a abogados, sanitarios o voluntarios de ADAVAS o la Asociación Plaza Mayor, por ejemplo. Hay una sociedad movilizada, que no se rinde a pesar de noticias tan terribles como las de esta semana. Una sociedad que dibuja una puerta violeta en las paredes, como cantaba hace unos días en la Plaza Mayor Rozalén, para que muchas mujeres puedan escapar por ella. Y salvarse.

Ha sido una semana de fuerte carga política con desenlace el 10 de noviembre, víspera de San Martín, fecha que abre la temporada de matanza, como San Miguel abría la vendimia. Unamuno defendió las uvas de su parra rectoral con uñas y versos en las vísperas del incidente con Millán Astray en el Paraninfo, que sigue dando que hablar. Esta semana se estrena la película de Amenábar, con Karra Elejalde, entre otros, pero en los próximos días veremos aparecer nuevos libros unamunianos del matrimonio Rabaté, los grandes biógrafos de don Miguel, o de Severiano Delgado, que dejarán paso a un documental de Miguel Menchón, que ya hizo uno de la estancia obligada de Unamuno en Fuerteventura, donde ejerció de nudista y sonrió todo lo que no lo había hecho antes. Todo gira alrededor del mismo asunto, el incidente del Paraninfo, y con nuevas aportaciones de testigos. Temo que al final Unamuno quede reducido a aquel episodio, como la fachada universitaria es ya la “rana”. Una semana, decía, con Alfonso Fernández Mañueco en la Capital, en su puesta de largo, pidiendo un pacto de estado contra la despoblación, que tendrá que esperar a la Navidad, cuando se establezca el nuevo Gobierno, si no ocurre lo que nos ha llevado a nuevas elecciones. En Israel ha ocurrido. Qué no diría don Miguel de todo este embrollo. En fin, que el viejo rector nos ilumine. Una despoblación de la que saben mucho los participantes este sábado en el Día de la Provincia. Una provincia en riesgo de vaciado, como se sugirió ayer en el patio de La Salina.

Este domingo se nos invita también a participar en el Día de la Bici como parte de la Semana de la Movilidad. Hace unos días perdimos a José Palacios, uno de los grandes entusiastas del día y de la bici. Nuestros mayores iban al trabajo en bicicleta y pinzas en la pernera del pantalón. Bicis propias o alquiladas, que se aparcaban en los portales de las casas. Bicicletas necesarias hoy por razones de salud, pero el tema es preparar Salamanca para la bicicleta del día al día. Una bicicleta que nos dio grandes glorias, como Agustín Tamames, que sigue vistiendo maillot, o Laudelino Cubino, Roberto Heras, Santi Blanco, Fátima Blázquez, Dori Ruano, Moisés Dueñas, Eladio Jiménez... protagonistas de épocas de oro en nuestro ciclismo.