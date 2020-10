A Madrid no se le perdona

Con la experiencia que dan estos dos años de escucharle mentir como un cosaco, ya sabemos cómo desenmascarar a Pedro Sánchez: basta con darle la vuelta al estúpido velo de sus mentiras para encontrar debajo la reluciente verdad. Ayer dijo muy cerquita de aquí, en la portuguesa Guarda, que no podía quedarse de brazos cruzados viendo lo que está pasando con la pandemia en Madrid. Y sí que podía. De hecho, lleva tres meses cruzado de brazos, los que ha pasado retozando en las playas de Lanzarote, corriendo tras los patos en Doñana y después sesteando en los jardines de La Moncloa. No ha movido un dedo para evitar que España se convirtiera de nuevo en líder mundial del coronavirus en la segunda ola, después de haber liderado la catástrofe de la primera. En esta segunda edición de la expansión del virus por todo el territorio patrio ha preferido ver los toros desde la barrera, dedicándose a vender el humo de sus leyes de Desmemoria Antidemocrática y otros artefactos ideológicos surgidos al hilo de las sugerencias de su colega Iglesias, el multisospechoso de revelación de secretos y denuncia falsa, entre otros delitos. Su táctica ha consistido en dejar que las autonomías se cocieran en su propio caldo, sin dotarlas de instrumentos legales y materiales para combatir la pandemia, para después de lanzar a los españoles al infierno del verano, azuzándonos con el eslogan de que habíamos vencido al COVID y que salíamos más fuertes.

Podía haber continuado cruzado de brazos y sin pestañear ante la hecatombe, pero su ideólogo de cabecera, el aprendiz de brujo Iván Redondo, le avisó de que, pese al botafumeiro del Cistezanos, necesitaba un empujón de imagen y nada mejor que arremeter contra el pabellón nacional del centro derecha, que no es otro que la Comunidad de Madrid. Los datos epidemiológicos de la capital de España, con ser realmente malos, no han sido la verdadera causa de la toma de la Villa y Corte. Con peores estadísticas en Navarra, Sánchez y su escudero Illa no han contemplado intervenir la Comunidad Foral, porque allí disponen de un gobierno amigo, con una presidenta socialista apoyada por los proetarras de Bildu, como a ellos les gusta.

Los contagios y la situación de los hospitales madrileños era problemática cuando el pasado viernes Sánchez decidió aplicar el estado de alarma en Madrid, pero resulta que la capital llevaba ya más de una semana con evolución positiva, rebajando todos los indicadores de crisis. Un pequeño revés para el Doctor presidente y el Filósofo ministro de Sanidad, pero no suficiente como para frenar sus planes de conquista. Al fin y al cabo, se trataba de infligir el mayor daño posible a la presidenta popular Díaz Ayuso y a los madrileños de paso. Ni Sánchez ni Redondo les perdonarán haber votado mayoritariamente a quien no debían.

Tras escucharle soltar una tras otra esa larga lista de patrañas con la que el titular de La Moncloa nos ha deleitado desde que arrancó la pesadilla coronavírica allá por el mes de marzo, hemos aprendido a leer entre líneas sus discursos. Si queremos conocer sus casi siempre aviesas ideas, no hay más que darle la vuelta como a un calcetín a todas sus declaraciones. Cuando dijo ayer en Guarda eso de que “nosotros [el Gobierno socialcomunista] no venimos a imponer, ni a tutelar ni a juzgar, sino a cooperar y colaborar», ya sabemos que sus verdaderas intenciones son sojuzgar, someter y castigar.

Sus amigos de Villatinaja, los del zulo y los del trullo y el exilio en Bélgica le aplaudirán a rabiar, pero no creo que haya un solo madrileño que se lo agradezca. Desde luego, los miles de autónomos y empleados de la hostelería, del comercio y del sector servicios no le van a perdonar fácilmente. Son cuatro mil millones de euros los que costará este ataque de ego de Sánchez a los vecinos de la capital. Y no está nada claro que tanto daño sirva para nada. Ayer mismo catorce mil científicos y sanitarios de todo el mundo firmaban contra el confinamiento como medicina contra la pandemia.

A este Sánchez ya le hemos cogido el truco para desenterrar la verdad entre el barro de sus declaraciones y algún día acabará pagando su osadía.