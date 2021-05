A la caza de maná de Europa

El alcalde de Salamanca y su equipo han elaborado un ambicioso programa de inversiones con fondos europeos. Carlos García Carbayo y sus colaboradores piden al Gobierno socialcomunista que les conceda nada menos que 116 millones de euros de los 70.000 millones que llegarán de la UE para darle un buen lavado de cara a toda la ciudad, y de paso ponerla en el siglo XXI en cuanto a movilidad sostenible, logística e intermodalidad. Bellas palabras, loables deseos, mucho trabajo para diseñar los proyectos y un más que probable duro aterrizaje en la realidad cuando venga Pedro Sánchez con la rebaja y nos deje caer unas migajas, como acostumbra a hacer Su Sanchidad con Castilla y León y con Salamanca cada vez que a repartir tocan.

No hay más que ver cómo nos viene tratando en los presupuestos del Estado desde que llegó al poder (podríamos resumir sus inversiones en una sola cifra: cero) para anticipar el desprecio con que volverá a castigar a esta provincia. El pasado martes hacíamos recuento en LA GACETA de los proyectos gubernamentales en la provincia, y el balance era desolador: el ministro Ábalos, tan solícito con los venezolanos y venezolanas que incluso se presta a hacer de botones llevándoles las maletas por esos aeropuertos de Dios, a los salmantinos los lleva ninguneando desde que aterrizó en el Ministerio de Fomento. No ha licitado aún las obras de reparación de la A-66 y la A-62, de forma que las obras en las dos autovías no empezarán antes de un año, la electrificación hasta Portugal acumula retrasos y el apeadero de La Alamedilla sigue ahí, muerto de risa.

Pero bueno, ahí está el plan del Ayuntamiento plagado de cifras, planos y maquetas virtuales. Por pedir que no quede, habrá pensado Carbayo. Y contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, habrá pensado Sánchez.

Ese dineral vendría muy bien a Salamanca para consolidar con fuerza la recuperación en los próximos años. Supongo que a los constructores locales se les hará la boca agua soñando con que pudiéramos contar con 81 millones de euros para la rehabilitación de edificios y la regeneración urbana. Pero es eso, un sueño. Algo caerá, pero serán cantidades modestas, porque el señor Sánchez tiene que atender primero a sus socios separatistas y golpistas, y ya después de pagar los correspondientes chantajes, de lo que sobre, nos repartirá calderilla.

Tengo la impresión de que esto de la economía a Su Sanchidad le aburre soberanamente. Tiene a un equipo de prestidigitadores comandados por Iván Redondo para camuflar los datos del paro, y con eso le vale. Desde luego, si España sale de la recesión provocada por el virus, será a pesar del Gobierno sanchista, que se empeña en aplicar las viejas recetas socialcomunistas basadas en la subida de impuestos cuando lo que se requiere es justo lo contrario, bajarlos, como están haciendo ya los principales países de la Unión Europea. La culpa del desastre económico de este superpoblado Ejecutivo no es solo del coronavirus: ya antes de declararse la pandemia las cuentas se estaban deteriorando a marchas forzadas, con un incremento notable del gasto y del déficit estatal. Todas las economías han sufrido la crisis, pero solo España ostenta el récord de la mayor caída de la riqueza (PIB), junto al mayor crecimiento del paro y una deuda en crecimiento desbocado.

No se conocen más que unas líneas muy generales del plan que el Ejecutivo sanchista ha enviado a Bruselas, pero el empeño de Nadia Calviño y su equipo por ocultar los datos y los proyectos nos hacen temer lo peor. Dejar 70.000 millones a la discreción del inquilino de La Moncloa es como regalárselos a un ludópata cocainómano.

Así que mucho me temo que con los fondos europeos a Sánchez solo le va a llegar para pagar deudas a sus amigos separatistas y para tapar agujeros. Y la remodelación de Salamanca, el arreglo de edificios, la renovación de los barrios y el adecentamiento de las autovías tendrá que esperar a que los españoles mandemos a paseo a este Gobierno de manirrotos.