El tiempo pasa y ya se agitan en su percha las gargantillas de San Blas. Ya se venden en los lugares habituales y por las personas de costumbre, que llevan años en ello como integradas en la tradición. Gargantillas de colores y con el sello de la bendición. Otro motivo de fiesta para mis festeros farinatos, que tendrán de pregonero de carnaval al castizo Almeida, José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, buscando el márquetin, supongo. Me topé con las gargantillas en las puertas de San Juan de Sahagún y pensé que con estos fríos y el bicho son una ayuda. Al virus le gusta la garganta y ahí es donde entran las cintas blaseras. A Mariano Rajoy le hubiesen evitado el confinamiento por el virus y a estas alturas habría presentado aquí su libro y la misma tarde en la que lo hizo Miguel Ángel Quintanilla, profesor salmantino, sabio y figura importante de nuestra izquierda. Algunos representantes de esta acudieron al Aula Unamuno al acto, como Jesús Málaga o José Luis Mateos. También animados por la presencia de Javier Solana, cuyo pasado en la OTAN podría arrojar una luz sobre el conflicto que hace sombra a la pandemia. Es optimista, aunque con peros.

El libro de Quintanilla hay que leerlo despacio como se bebe un vino de categoría. Se titula “A favor de la razón” y es la reedición revisada del que publicó en 1981. Aborda asuntos que entonces preocupaban igual que ahora, aunque el tiempo pase. Vivimos momentos en los que no hallamos nuestro lugar en el mundo, lo que provoca el interés actual por la Filosofía, lo que podría entenderse como que la razón lo tiene todo a favor, pero no lo sé. También aborda cierta desconfianza hacia el cientifismo de nuestros días, que requieren, sí, de una Filosofía de la Ciencia. También la izquierda busca su lugar y me parece interesante que el autor le recuerde que su función es mejorar el promedio y facilitar la igualdad de oportunidades. No faltan reflexiones sobre el afán tecnológico presente ni sobre el conocimiento dirigido a la empresa, de lo que tanto sabe Juanma Corchado, director de la Fundación Air Institute, que debe lanzarnos a la modernidad. El libro hay que leerlo despacio, entendiendo lo que dice y buscando su aplicación fuera de las páginas. Un libro necesario y doy las gracias a Serafín Senosiáin, director de la editorial, por su envío. Casi es una vacuna contra la pandemia populista de nuestros días y una brújula para navegar por las aguas políticas actuales, agitadas e inciertas a partes iguales. Otro Serafín, Serafín Holgado, víctima de la Matanza de Atocha, es recordado estos días. Llamé a Javier Miranda, pecero de entonces y muy implicado en el funeral como hago todos los años. Pegamos la hebra de la memoria y volvimos al momento y sus dificultades. Son leones en el jardín, que así han titulado la antológica de nuestra Isabel Villar en el Da2, que cumple veinte años. La de Villar se une a la de Agustín Casillas, que también es antológica. Otro de nuestros clásicos, Venancio Blanco, renueva en Santo Domingo. Bendita cultura.

Recomponiendo libros encuentro “Atmósfera universitaria en Cervantes” de Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares, otro sabio, en especial de las cosas de nuestro Estudio, del que salían alcaldes de Cortes, decía Cervantes en “El Quijote”. Fue Cervantes nieto de estudiante de Salamanca e hijo de un médico cirujano, pero don Miguel no cursó carrera universitaria, dice el autor igual que otros sabios, y debemos considerarlo un autodidacta. Y tampoco está claro que nos visitara. Es un libro estupendo para entender a Cervantes y su “Quijote”, que está repleto de razón y razones, a pesar de los desvaríos. Acaba de salir “Cartografía gastronómica de don Miguel de Cervantes” de Pedro Plasencia, que recorre la comida y bebida en la obra cervantina, incluidos los vinos de “El Licenciado Vidriera”. Españoles e italianos. Por si acaso.