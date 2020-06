A Casado le dio un pronto

Nos hemos quedado con la miel en los labios. Nos han dado con las puertas de la Fase 3 en las narices, cuando ya nos habíamos hecho la ilusión. Había dicho la consejera de Sanidad que la Junta estaba dispuesta a “arriesgar un poquito” y había anunciado que pediría para mañana lunes el tercer escalón de la desescalada para toda la Comunidad, pero a última hora, en la mañana del pasado jueves, algo ocurrió en la mente de Verónica Casado, un viento de prudencia invadió su despacho, cambió de criterio y decidió mantener a Salamanca, Soria, Segovia y Ávila en Fase 2.

Podemos entender la precaución, los criterios epidemiológicos y la cautela como santo y seña de este Gobierno regional, pero tal y como se han hecho las cosas, la decisión resulta dolorosa y dañina para Salamanca. Es dolorosa porque la capital y el conjunto de la provincia cumplían holgadamente el baremo de desescalada que la propia Consejería de Sanidad (de la mano del vicepresidente Francisco Igea) ha establecido en 2,5 contagios por diez mil habitantes en los últimos siete días y 5 contagios por diez mil habitantes en los últimos catorce días (en ambos casos el número de positivos era entre 1,3 y ,15 en siete días y entre 2,7 y 2,8 en catorce días). Ahora resulta que esos criterios no valen y Salamanca se queda atrás pese a estar por debajo del baremo y no haber registrado rebrotes. Y no sabemos exactamente por qué, aparte de la consabida prudencia y la cercanía a Madrid (por cierto, la misma cercanía que Valladolid, que sí pasa a la siguiente Fase mañana lunes).

Y el frenazo es dañino porque deja señalada a esta provincia. Si se hubiera aplicado un criterio regional y toda Castilla y León se hubiera quedado atrás (había motivos para ello si se aplican nos ponemos rigurosos, pues en todas las provincias había alguna zona de salud en ‘amarillo’ por sobrepasar el baremo de Sanidad) no habrían quedado marcadas las cuatro provincias ‘castigadas’. Anunciar primero que pasan todas y dos días después notificar que cuatro no avanzan, sin que se haya producido ningún evento sanitario que lo justifique, pone el foco sobre las afectadas y provoca un daño innecesario a su reputación, a su imagen sanitaria, cuando es tanto lo que se juega en el tiempo y la forma de llegar a la normalidad. Entre otras cosas, nos jugamos la posibilidad de que vengan o no los turistas españoles que se moverán este verano por el territorio nacional.

Con esta decisión, con avance y marcha atrás, quedamos encuadrados en la ‘zona roja’ junto a Madrid, Barcelona y parte de Lérida.

La consejera Casado dio a entender el jueves, cuando justificó la decisión de dividir en dos la Comunidad, que Salamanca, Soria, Segovia y Ávila han sido penalizadas por su proximidad respecto a Madrid, donde las cifras de contagios se mantienen en niveles bastante altos (ayer la mitad de todos los nuevos positivos del país se habían registrado en la capital). Es decir, que por precaución, la Consejería ha decidido retrasar a las provincias más cercanas a la Corte. ¿Tiene esto algún sentido, cuando no está permitido viajar entre Madrid y Salamanca, por ejemplo? Lo que hubiera tenido sentido en su momento, y la Junta no hizo, era haber solicitado el cierre de la ‘frontera’ con la capital de España en aquellos fatídicos días (del 9 al 14 de marzo) en que Ayuso había cerrado los colegios y universidades y una avalancha de madrileños inundó los pueblos y ciudades de Castilla y León, y de manera especial Salamanca, Ávila y Segovia. En esos días (el 12 de marzo) el presidente de la Comunidad de Murcia (Fernando López Miras, PP) pidió a todos los madrileños de visita en su región que no salieran a la calle. No sabemos si cumplieron sus deseos, pero al menos su anuncio tuvo un indudable efecto disuasorio. Aquí aplicamos las precauciones contra el ‘efecto Madrid’ cuando los madrileños ya no se mueven.

Así que nos quedamos en la Fase 2 y a la espera de que nos expliquen los nuevos criterios de desescalada de la Junta, además del ‘pronto’ que le pueda dar a la consejera Casado.