A Carmen, a Josefa, a Martín...

Apluso para Carmen, que no ha faltado ni un solo día desde que empezó la crisis a abrir su quiosco. No gana lo mismo que antes pero entiende que por solidaridad no puede faltar, que sus clientes necesitan que esté ahí. Sabe que algunos no pueden hacer desplazamientos largos y que si ella cierra, les hunde. Aplauso a José Antonio, el cajero que esta semana por fin estrenó una mascarilla, y que se cansa de advertir a los clientes que mantengan la distancia. Aplauso a Jesús, ese agricultor empeñado en que los tractores estén al servicio del ciudadano para desinfectar las calles y no solo a la hora de sembrar patatas, que también, porque por él y tantos otros no quedará para que no nos falte de nada. Aplauso a Josefa, que vive sola, es mayor y tiene miedo: lleva 15 días sin salir para cerrarle la puerta al maldito bicho y se angustia cada vez que pone la tele. El del tercero, que no falte otro aplauso, se ofreció a llevar la compra a quien lo necesitara, y le está dando la vida.

En esta pesadilla de la que queremos despertar y en la que nos jugamos literalmente la vida hay una sociedad fuerte, solidaria y comprometida con los demás y un Gobierno con el que todos debemos estar pero que cada jornada da más muestras de fragilidad. Si ya es una certeza que tomó tarde las primeras medidas y desperdició la ventaja de 15 días con respecto a Italia, ahora su incapacidad para conseguir material vuelve a dejar en evidencia al Gabinete de Pedro Sánchez. Hay que ir unidos, sí, y hasta el momento la oposición lo ha respetado, pero cuando aparece Salvador Illa y vuelve a decir que los tests y el material sanitario llegarán “en los próximos días” cuando hay tantas vidas en juego, es normal que Madrid y Galicia corten la baraja de la lealtad y comiencen a realizar gestiones por su cuenta. Claro que no se entiende, como dice Feijóo, que un país de más de 40 millones de habitantes no sea capaz de comprar y encima responsabilice a las comunidades; claro que no se comprende que Madrid no pueda actuar, deje la gestión al Gobierno y le lleguen 52.000 mascarillas cuando solo el Hospital de La Paz agota 36.000 en una jornada. No puede haber un mando único cuando es inoperante ante un virus que no entiende sus tiempos y que amenaza con invadir a millones de españoles en los próximos días.

Ahora no se trata de lealtad institucional, ahora todo consiste en que muera el menor número de personas, porque España ya llegó al millar de fallecidos, los médicos dan prioridad a los infectados con mayores posibilidades de sobrevivir, y es imposible cumplir con el mandato de la OMS de realizar tests, ni siquiera a trabajadores de las residencias de ancianos. Ahora muere alguien y no se le vela, pero es que en Italia, nuestro espejo, hay ya problemas para poder enterrar a los muertos.

Esto no es un problema de bandos, de rojos o azules, es un tema de supervivencia, de resolver, de salir adelante y seguimos sin capitán. Fue desolador ver cómo Pedro Sánchez ni miraba a Pablo Casado cuando éste le ofrecía ayuda, pero es que empieza a ser contraproducente la presencia de Fernando Simón porque apenas le quedan gramos de credibilidad, como a Salvador Illa. Es el momento de que el presidente piense en España y trabaje codo con codo con comunidades y oposición, no que anuncie las medidas por su cuenta y luego se las cuente desde su pedestal, para más tarde culparlas de la inoperancia del Gobierno de España.

Aplauso a Carmen, esa enfermera valiente que acude al Hospital cada mañana con una sonrisa. A José Luis, ganadero incomunicado porque donde está no llega internet, a veces, solo a veces, puede ver la Primera y que ahora dejará de recibir también su periódico porque al cartero ya no se lo dejan llevar. A Miguel, el bombero que está para lo que le necesiten. A Martín, el panadero más aplaudido y que alegra tantas vidas repartiendo las barritas.

A todos ellos, y a los muchos más a los que ahora les toca trabajar, el aplauso. A los demás, gracias por quedarse en lo posible en casa porque esta pesadilla que vivimos no tiene nada de broma.