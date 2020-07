El aforismo es atribuible a Vladimir Nabokov: “Mis aversiones son simples: la estupidez (de acuerdo), la opresión (sin duda), el crimen (evidentemente), la crueldad (desde luego), la música ligera (hombre, no. Y menos si es un rock)”.

El Diccionario académico incorpora la expresión ‘rock and roll’, pero remite a la más castiza ‘rocanrol’ sin explicar las razones de sus preferencias. Digo yo que serán motivos similares a los que justifican ‘whisky’ y ‘güisqui’ (también incorporados al Diccionario): siempre he creído que es especialmente apropiado usar ‘whisky’ para mencionar un malta escocés de 12 años, y ‘güisqui’ para referirse al elaborado en Segovia. Pues algo parecido ocurre con ‘rock and roll’ y ‘rocanrol’: ‘Hound Dog’ (de Leiber y Stoller, interpretada por Elvis Presley) es un ‘rock and roll’, como también lo es ‘Honey Don’t’, de Lennon y McCartney. La versión española de ‘Bonny Moronie’, interpretada por Miguel (Mike) Ríos con el título ‘Popotitos’, sería un rocanrol.

Hace solo unos días cumplió 80 años Richard Starkey, Ringo, el que fue baterista de los Beatles. La celebración de su aniversario no pudo ser más acorde con su historia: organizó un concierto atenazado en parte por las medidas contra la pandemia.

La idea inicial era instalar un gran escenario junto al edificio de la Capitol Records en Hollywood e invitar a sus numerosos amigos músicos (su All-Starr Band) a actuar horas y horas en un concierto continuado.

El maldito virus frustró el proyecto. Una lástima: la celebración era en parte el producto de una declaración orgullosa y real: “Tengo 80 años, pero aún puedo rocanrolear” (este verbo, derivado de rocanrol, no aparece en el Diccionario académico; es razonable). Nada menos que 80 años y ahí estaba todavía, manejando las baquetas de una manera tan extraña como original, llenando escenarios con la tesitura de barítono de su voz...

Ringo no fue nunca el mejor baterista. Ni siquiera fue –la broma pesada se debe a su compañero John Lennon– el mejor baterista de los Beatles. Tampoco fue, desde luego, el mejor cantante del grupo, ni el creador musical brillante que sí fue Lennon, o McCartney o más tardíamente Harrison. Pero solo él pudo integrar en las piezas de los Beatles su sonido, su ritmo, su voz pesada.

Larga vida a Starkey, larga vida a su música, aún en la idea de que los viejos (y a veces los jóvenes) roqueros (¡huy, esto rechina!) mueren, pero que no muere su música. Quizá para fastidiar a los recalcitrantes, por pesados.