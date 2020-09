389+473 y sumando

Hemos perdido en Salamanca a 389 personas en los hospitales y a 473 en residencias por el coronavirus, más los que han muerto en casa. Estamos como en marzo, no en datos sino en cuanto a que cada telediario sumamos, como si detrás de los números no hubiera personas. De nuevo parece que los abuelos solo son viejos. Nos importan los niños mucho y es normal pero hemos asumido como habitual que nuestros mayores no puedan ver a sus familiares, que apenas salgan de su habitación y ya es lo de menos si se asustan o no si su único contacto social es con un trabajador cubierto de plástico.

Estamos no con los datos de marzo - afortunadamente el sistema sanitario es aún controlable- pero sí con la inquietud añadida de la inminente apertura de colegios. Ahora mismo es casi imposible encontrar a padres que no tengan miedo a esa vuelta o a profesores que no auguren un regreso a las casas más allá del primer mes de clases. Como se están haciendo test a diferencia de entonces, ahora también es casi impensable estar con alguien que no conozca a un positivo en COVID. Pero ni siquiera eso nos une porque convive la experiencia de los muchos asintomáticos con la de aquellos que saben que al coronavirus le gusta atacar inflamando el músculo del corazón; con fuga de aire en los pulmones; o con el lanzamiento de nuestras defensas del organismo al propio sistema nervioso, causando parálisis.

El coronavirus es una lotería a la que sin haber comprado número jugamos todos aunque algunos sigan convencidos de que les falta la papeleta, como si fueran inmortales y también todo su entorno.

Como la mujer que se pasea sin mascarilla por el parque. Como el que se ríe porque se salta la cuarentena. Como el que oculta los síntomas.

De poco sirve aumentar la plantilla de rastreadores si el rastreo acaba con el rastreado escapando de la cuarentena por la ventana. De poco sirve aplicar medidas más restrictivas si las siguen cumpliendo los de siempre y se mantiene el número de negacionistas, incumplidores por vocación, inconscientes y jetas. Cuando se siguen autorizando y permitiendo manifestaciones de personas sin mascarillas estamos perdidos por la sensación de ausencia de autoridad y de discriminación.

El prohibir con normas que solo cumplen los de siempre solo conduce a tener que prohibir más y a este paso no podremos ir de nuevo ni hasta la Isla del Soto. ¿Qué hace el Ejército rastreando, como si no hubiera otros profesionales capacitados, en lugar de estar en las calles? ¿De qué sirve hacer test si el positivo se va de paseo? ¿Para qué se imponen normas si no se puede garantizar su cumplimiento?

Y claro que no pasa nada por prohibir el consumo en la barra de los bares... No pasa nada para los que no tenemos bar. Ahora mismo hay autónomos al borde de la ruina a los que cada día de restricciones les hunde más el negocio. ¿Iría sin mascarilla esa mujer si un confinamiento fuera a suponer la reducción de su pensión? ¿Está protegido un autónomo para permanecer 15 días en cuarentena lo mismo que un funcionario? El peso de la crisis cae sobre los autónomos y sí, por mucho que nos cuenten, les estamos dejando atrás.

Y claro que falta liderazgo. Pedro Sánchez se cree o quiere hacernos creer que la Constitución le permite ser espectador, lo que dudan expertos en Derecho Constitucional. Y las comunidades es ahora cuando se están dando cuenta de que están abandonadas a su suerte y que deben dejarse de lealtades con el Gobierno y asumir el liderazgo. Por eso Madrid se reunirá con Castilla y León y Castilla La Mancha, al margen de siglas.

¿Y por qué llegamos hasta aquí, hasta este sucedáneo de marzo? Cada vez son más los expertos que coinciden en que las PCR masivas deberían haberse hecho durante los 90 días en los que el virus retrocedió tras el estado de alarma, y era ahí cuando tenían que trabajar los rastreadores. Pero el Gobierno no lo contó y además nos dio vacaciones a nosotros y supuestamente al virus, cuando tenía que habernos advertido. Y las comunidades cogieron despistadas el mando, sin herramientas suficientes, y copiando en algunos casos el ordeno y prohíbo del Gobierno central. Se echa de menos, por ejemplo, la imagen del comité de expertos de Castilla y León que acabe con la sensación del “yo me lo guiso, yo me lo como” de Igea y Casado, al más puro estilo Fernando Simón.

Solo si se unen las comunidades podrá haber datos y estrategias comunes para ir por delante del virus porque antes los ciudadanos fuimos marionetas de las fases y ahora volvemos a serlo de las medidas de restricción. Ayer fueron 52 los nuevos contagios. O nos ponemos todos las pilas o seguimos sumando.