28 de mayo de 2023

Me pondré una corbata. Pero procuraré que su diseño y color no coincidan con los de algún interventor. Más que nada, para sortear inferencias apresuradas y por tanto erróneas: así, por ejemplo, evitaré el verde esmeralda, que por motivos que desconozco está en franca decadencia. Bueno, no los desconozco, pero prefiero dejarlos en el tintero. Estoy suficientemente preparado para callar, y a callar voy. Solo diré que el problema con el verde tiene que ver con un mecanismo lingüístico muy frecuentado. Sí, sí, sí señor, se relaciona con la formación de siglas, en efecto, je, je, je...: VERDE. Me parece que no usaré corbata.

El sustantivo castellano ‘corbata’ procede del italiano ‘cravatta’, derivado a su vez del sustantivo y topónimo hrvatska (Croacia), que en la lengua de los croatas es precisamente el adjetivo para ‘croata’. Allá por 1660, los italianos empezaron a usar cravatta con el sentido de ‘mercenario eslavo’, por lo que se ve un bicho de cuidado que lucía una tira de tela blanca anudada al cuello. Las cravattas eran, pues, las corbatas de Croacia.

Bueno, pues no me pondré corbata. No, no me la pondré: ¿para qué buscarse líos? La corbata ha sido un poderoso símbolo por lo general masculino en la Europa tradicional. Su valor de símbolo se manifestó desde el principio en muchos contextos. Es bien sabido que, en la época de la Revolución Francesa, los progresistas lucían corbata negra y los conservadores corbata blanca. Como hemos visto para el color verde, en la España tradicional las corbatas de ciertos colores y dibujos pueden usarse como índices ideológicos, políticos, profesionales y socioeconómicos. De hecho, el simple hecho de llevar corbata aporta significados muy potentes. Demasiado potentes.

No me pondré corbata. Aunque me da no sé qué. De acuerdo con la idea de que las elecciones son la fiesta de la democracia (¡qué cursilería!), desde 1977, año de las primeras elecciones democráticas, he vestido de fiesta, con americana y corbata, para votar. He desatendido a los guerreros croatas, esquivando su espíritu belicoso. He olvidado el valor simbólico de los colores, he menospreciado las advertencias de Giorgio Armani, que insistía en que usar corbata era un índice de mal gusto, excepto en contextos profesionales muy marcados: por ejemplo, los bancarios o los docentes (en ciertas circunstancias marcadas).

Tenemos elecciones el 28 de mayo de 2023. A los salmantinos nos conciernen directamente las municipales. ¿Llevaré por fin corbata? Y yo qué se.