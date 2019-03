Su España particular

Hoy, martes, cuando termine el día habremos dejado atrás el Carnaval verdadero (en el que todo es broma y fantasía) retornando al auténtico, al de la cruda realidad, que habrá que tomárselo en serio y con mucha calma porque si miramos hacia adelante se nos nubla la vista por lo oscuro y perturbador del panorama, que se pierde en la lejanía, no de la distancia ni del tiempo, sino de la materialidad. No obstante, habrá que echarle coraje, no dejarse vencer y andar con mucho ojo, porque de nosotros depende que el paisaje político cambie o no. En nuestras manos está acabar con este esperpento. Sus fantasmas siguen sueltos, muy a su aire, y bueno sería espantarlos antes de que nos espanten, porque esas son sus intenciones. Mañana, Miércoles de Ceniza, comenzará la Cuaresma y lo haré manteniéndome a distancia de ellos, pero sin ignorarlos. La desconfianza es una forma de marcar distancia, pues desconfíen.

En estos días del Carnaval que acaba hoy he gastado el tiempo recreándome con la España de otros, en este caso con la de Edgar Neville, aristócrata, diplomático, periodista, dramaturgo, cineasta, ameno en todo cuanto hacía, viajero y hombre inclinado a la buena (pero sana) vida, que vivió la preguerra, la guerra y la postguerra civiles, etapas de las que dejó escritas muy estimables referencias. Persona de simpatía arrebatadora, fue miembro de la conocida como Otra Generación del 27, a la que también pertenecieron Jardiel Poncela, Mihura, "Tono", López Rubio€ (como ven, "La Codorniz" entera) todos ellos propensos a ese buen humor tan necesario en aquella España que les tocó vivir (Carmena, en un arrebato de incongruencia, le ha puesto calle en Madrid, la que previamente quitó al General Moscardó, cambio del que Juan Van-Halen comentó ser más que probable que no hubiese deseado Neville, vecino como él de esa calle, no obstante merecerse una con su nombre). Esto viene a cuento de un librito que me llamó la atención y compré titulado "Mi España particular" en el que de forma entretenida resume --según el propio autor-- una "guía arbitraria de los caminos turísticos y gastronómicos de España" escrito en 1957 (y reeditado más de medio siglo después) tras un viaje que hizo a Inglaterra para comprarse un coche, concretamente un Aston Martin, que estrenó recorriendo toda la "piel de toro", todavía bastante maltrecha y empobrecida por las circunstancias históricas, empapándose de cuanto veía, oía, olía, tocaba€ De todo ello tomó nota en su librito a la vez que advertía al lector de que "un turista sin dinero es un desgraciado" y aconsejaba que "cuando no se tiene dinero se queda uno en casa ahorrando para cuando se tenga".

Se lee sin esfuerzo, de un tirón, y es una gozada comparar (por lo que cuenta) aquella España de entonces con esta de ahora, sobre todo para quienes hemos conocido las dos. Por supuesto, en esta guía no falta Salamanca, tampoco Ciudad Rodrigo. De aquí destaca dos "hoteles de lujo": el Gran Hotel y el Monterrey, lo demás, hoteluchos y hostales nada recomendables, pensiones, casas de huéspedes..., que para los turistas de entonces Salamanca no necesitaba más; así como lo mucho y bueno que la ciudad ofrecía al visitante: "su fabulosa Plaza Mayor, la Universidad más antigua (sic) del mundo, sus dos catedrales y sus palacios y sus conventos y sus iglesias€", para lo que era necesario, siempre que le fuese posible (económicamente), quedarse por lo menos dos días y uno más para ir a Ciudad Rodrigo, "otra bella ciudad". Y aquí se acababa lo bueno, porque por el contrario "no puedo recomendar con entusiasmo --decía-- ningún buen restaurante". Su razón tendría don Edgar, que si volviese a Salamanca, hoy, recomendaría no pocos y se quedaría corto, prueba de lo mucho que cambian las cosas con el paso del tiempo, a veces para mejor.

Yo, que por razones de edad conozco las dos, digo que aquella España del NO-DO en blanco y negro tenía la cabeza más en su sitio (con la que pensaba, sin que por eso dejara de embestir) que esta de ahora, llena de pájaros (pero de mal agüero) y no pese a sino por el contexto [aquel], cebadero de rebeldías. La Transición fue el resultado de aquella España que ahora quieren destruir. Pues en nuestras manos está evitarlo, con que, manos a la obra, que el tiempo apremia y cada día que pasa el 28-A está más cerca.