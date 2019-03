Ángeles y demonios

Subíamos a la carrera hacia la plaza, siempre al filo de las campanadas, y el aroma de las rosquillas en el horno, al pasar por la confitería de Genaro Montero, nos embriagaba por segundos. Recuerdo la punzada de frío, al entrar en Santa María la Mayor, en los pies enfundados en los zapatitos de domingo. Y una vez situados en el banco robusto de madera, la contemplación de aquellas arcanas imágenes que sin duda fueron forjando nuestras almas de niños. El gozo despreocupado de la música que expresaban aquellos pueri con instrumentos del friso del púlpito, que se me antojaba todo de oro. El Cristo Flagelado que ejerció un silencioso magisterio acerca de la actitud para afrontar dolores futuros. La enigmática Virgen de la Pera, cuyo nombre todavía hoy sigue arrancando una sonrisa en el rostro de mis hijos más pequeños y los angelotes barrocos, allá en las alturas, de los que sigo echando uno de menos en cada visita, íntimo síntoma y advertencia de una asimetría existencial profunda. Pero sobre todo, el viejo cuadro de Santa Teresa de Jesús, mujer lectora y escritora, de armas tomar, con las manos fijas en el libro y en la pluma mientras giraba en escorzo para fijar la mirada, como tratando de elevarse, en el Espíritu Santo.

Quien venía a poner orden y concierto en todo este cúmulo de imágenes y evocaciones, arremolinadas en torno a la imaginación infantil, era Don Andrés Domínguez Encinas, párroco de Ledesma. No he vuelto a encontrar, a lo largo de los años, un caso semejante de paciencia bondadosa y rectitud. Le tocó en suerte la tarea de traducir el Concilio Vaticano II para aquel pueblo de la España incipientemente democrática y él, tan poco dado a los cambios, se volcó en una amorosa obediencia y espíritu de servicio. Todavía de vez en cuando vuelvo a decirle a Vicen, su hermana, lo agradecida que estoy por todas aquellas enseñanzas, en las que Don Andrés amasaba siempre más perdón que reproche y a través de las que comenzamos a relacionarnos desde niños con verdades inmutables, un valioso bien del que el mundo anda hoy muy escaso. El hecho de que otros pequeños, como la que yo fui, fuesen objeto de abusos en el seno de aquella misma Iglesia me produce hoy, consecuentemente, tanta extrañeza como repulsa. Un profundo rechazo, casi hasta el vómito, a hechos a los que ni siquiera soy capaz de poner palabras.

Lo primero, sin lugar a dudas, son las víctimas. Su reconocimiento y su resarcimiento, si es que se puede resarcir de tamaño crimen, que lo dudo. Son ellas a quienes debemos situar en el centro de esta lacerante cuestión. Los profanadores, autores de esos execrables delitos, habrán de cumplir sus condenas en la Tierra y Dios dirá si en el infierno. Y la Iglesia deberá desarrollar nuevos modos y estructuras de formación y transparencia que impidan que semejantes latrocinios vuelvan a repetirse. Eso es, ni más ni menos, lo que el Vaticano ya ha puesto en marcha, no una solución de la noche a la mañana pero sí un camino a seguir. Mi sincera solidaridad con los obispos y priores que, todavía sin ese manual de instrucciones sobre la mesa, se vieron obligados improvisar la gestión de los casos que se fueron presentando, para los que es obvio que nadie estaba preparado. Quizá el escarnio público al que es y seguirá siendo sometida la Iglesia tenga finalmente un efecto purificador.

Pero dicho todo esto, permítaseme dar breve testimonio de esa otra Iglesia, también real, poblada de sacerdotes de buena voluntad y en la que los niños lo que encuentran es acogida y orientación. Una Iglesia valiente, pionera en plantar cara a una lacra que afecta todavía de forma oculta al resto de la sociedad y que da ejemplo acerca de cómo enfrentar los hechos. Y los hechos son los siguientes: según el último informe de Save the Children, el 20% de los niños españoles sufrieron entre 2012 y 2015 este tipo de violencia, extendida por lo visto hasta el último rincón de la ciudadanía. Aproximadamente la mitad de los abusos tuvo lugar dentro de la familia, un 30% en el ámbito educativo y el resto en actividades de deportes, campamentos, o sanidad. El 70% de los casos denunciados por los menores fue ocultado, no llegó a juicio. Save the Children ha pedido al gobierno una ley orgánica y la creación de una fiscalía específica, así como modificaciones en la carrera de Magisterio, pero nadie por ahora se atreve a coger el toro por los cuernos como ha hecho la Iglesia.