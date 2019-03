Desde hace tiempo tengo ganas de hablarles de unos "perritos calientes" que recibo puntualmente a la semana, procedentes del momento "más caliente español"; creados, ideados y escritos por Javier Ybarra e Ybarra, autor del libro "Nosotros los Ybarra" finalista hace años del premio Comillas de Historia.

Este vasco de sangre española, maneja con agudeza e ingenio, amén de un conocimiento vasto de la Historia y del independentismo vasco, información de última mano sobre las situaciones complicadas que nos toca vivir en esta España nuestra. En su última entrega dice: "España no es únicamente el país más saludable del mundo, es también una de las mejores democracias, un país garantista —el juez Marchena está siendo un buen ejemplo de ello—, respetuoso con las ideas y la creatividad, incluso con las de mal gusto, como el ninot del rey Felipe VI en Arco que es para incendiarlo en un año. España es todo eso y mucho más, pero es también el país donde el que la hace la paga, el que se salta la ley va a dar con sus huesos en la cárcel". La verdad es que al amparo de esta opinión, con la que estamos de acuerdo una gran mayoría de los españoles excepto los que no son respetuosos con las ideas y la creatividad de los otros, me gustaría que todos nosotros hiciéramos una reflexión importante sobre el punto en el que nos encontramos a las puertas de unas elecciones generales. España y los españoles, merecemos lo mejor. Ybarra, sesudamente, pone de manifiesto un posible escenario, que les reproduzco por estar documentado perfectamente y que da verosimilitud a la Historia y está fenomenalmente bien traído a nuestro momento actual, dice: "Gracias a esa amistad tan especial que, según Pdr Schz, le une con Felipe VI, podría llevar al monarca a que, en caso de no cumplirse el CIS de Tezanos (Gobierno PSOE - Podemos), pidiera a Rivera que, por patriotismo, gobierne con el PSOE. Las relaciones entre Pdr y Albert son imposibles, pero también lo fueron las de los Generales Prim y Serrano, ambos generales empresarios, Prim dueño (por su rica mujer mexicana) de la carbonera asturiana Santa Ana y Serrano fue presidente de Norte. En junio de 1866, durante la sublevación militar del Cuartel de San Gil, fueron enemigos irreconciliables pero dos años después, en septiembre de 1868, fueron ellos quienes derrocaron a la Reina Isabel II mientras veraneaba con su amante Marfori en Lequeitio, en casa de mis antepasados los Uribarren".

Está claro que casi nada es nuevo, más bien diría yo que casi todo está vivido y que al final la realidad tiene sus claves en la Historia. Así que sólo quienes conocen la Historia son dueños de su destino, pero hay que conocerla y lo más importante, saber reconocerla para aprender de ella. Pero ¿saben lo peor? Que la gran mayoría no sabe Historia y sólo le interesan los "cuentos" y no precisamente los de los hermanos Grimm.