Los once problemas, once

El CIS de Tezanos, con el grado de fiabilidad que cada uno le quiera adjudicar, habló, es un decir, ayer. Y al margen de lo correspondiente a la intención de voto, resultados más que discutibles, nos dio a conocer los diez, que en realidad son once, problemas principales para los españoles. Esos diez problemas, que son once, porque los dos últimos están empatados, que tenemos en el ruedo ibérico son, por este orden, y, según el organismo, los siguientes: el primero, y con gran diferencia sobre los demás, es el paro; el segundo es lo que en el barómetro publicado ayer se denomina "los/as políticos/as en general, los partidos y la política"; a continuación figuran la corrupción y el fraude; los problemas de índole económica; la sanidad; los problemas de índole social; la inmigración; la educación; los problemas relacionados con la calidad del empleo y, por último, la independencia de Cataluña y las pensiones. Curiosamente estos dos últimos cosechan un empate con el 7,1 por ciento.

Supongo que en los cuarteles generales de los principales grupos políticos no se habrán quedado solamente en el análisis de la intención de voto recogida en ese barómetro y en la valoración de los respectivos líderes y estarán escudriñando toda la información contenida en las 34 páginas que se publicaron ayer. Ahí tienen una radiografía, creo que bastante más fiable que los datos con los porcentajes sobre intención de voto, de cuáles son los asuntos que interesan a los ciudadanos y, una vez analizados, deberían construir sus programas electorales dando respuesta a los mismos. Es importante destacar, además, que el paro es con mucha diferencia el principal problema (el 60,6 por ciento) mientras que el segundo, el de los políticos cae hasta el 29,4 por ciento. ¿Cuántas medidas para crear empleo, de forma directa o indirecta, y que sean realizables van a plantear los grupos políticos en sus programas electorales? En teoría ahí se debería jugar el partido de las elecciones.

Ya sé que todo lo anterior tiene menos morbo que lo relativo a la intención de voto, con el subidón del PSOE, al que Tezanos augura un 33,3 por ciento, seguido del PP con un 16,7 por ciento, la mitad más o menos, y Ciudadanos, que cosecharía el 15,3 por ciento de los votos emitidos. A continuación vienen los de Unidos Podemos, con el 9,9 por ciento, porcentaje al que se debería agregar el de las distintas confluencias. Para Vox se aventura el 5,9 por ciento de los votos. Esto es lo que hay por el momento. ¿Tendrán la misma fabilidad que las encuestas que realizó el CIS de Tezanos para las elecciones andaluzas? El tiempo lo dirá. De momento toca ocuparse del paro.