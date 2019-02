No tengo palabras para describir el estado de basura nacional al que nos ha traído esta gentuza política, sin escrúpulos y medio retrasada, que ha hecho de la democracia española una infecta dictadura de tontos-rehenes y un modelo de (des)gobierno que tiene en Andalucía y en Cataluña sus peores y más sórdidos ejemplos. Y digo esto, porque más allá del "sanchismo", la penúltima frontera del saqueo a España, el asunto de Silvia Clemente, ex-todo de la Junta de Castilla y León, y el episodio de "Ciudadanos" llevando a sus filas a esta elementa recauchutada, me ha puesto en el disparadero. Me dan ganas de no volver a pisar mi colegio electoral en lo que me quede de vida, pues si votar a estos profesionales de la estafa continuada al ciudadano, es democracia, apaga y vámonos.

Hace unos días me quedé helado al conocer la huida de Clemente de la presidencia de las Cortes regionales que ostentaba —¡la segunda autoridad autonómica!— y de paso del Partido Popular. Su anuncio, trufado de descalificaciones a Fernández Mañueco, no tuvo desperdicio, pues no justificó ninguno de sus insultos, de sus torpedos al PP, precisamente ella, que lleva toda la vida luciendo modelitos y taconazos —sin ningún gusto ni estilo, por cierto— a costa del PP y de los cargos que el partido le ha proporcionado a lo largo de veinte años. Veinte años para llegar a esta impostura. La maté porque era mía, debió pensar la chaquetera, que es lo más indigno en un político.

Roma no paga traidores, pero "Ciudadanos", con Albert Rivera a la cabeza, sí. Hasta Inés Arrimadas ha calificado el fichaje de Clemente como un logro para "atraer talento". Talento, jajajajaja. Me parto€ Menos mal que entre toda esta mierda ha surgido el sentido común y la decencia política de la concejala de "Ciudadanos" en el Ayuntamiento de Salamanca, Ana Suárez, que ha manifestado que si Clemente gana las primarias para encabezar el cartel electoral en Castilla y León, ella dimitirá por considerar a la ex "popular" una candidata inaceptable€ para su partido y para cualquiera que abandere la seriedad€ Por la regeneración, vota a Mickey Mouse€