Viva el amor.

De pronto, aquella imprevisible tontuna que lo mantenía alejado de la tierra en permanente estado de ensoñación y estupidez, empezó a poner nerviosa a la cúpula del partido, ante la inminente cita con las urnas. Ni la crisis venezolana, ni el frenazo del partido en las encuestas, ni el juicio de los políticos independentistas, ni el reciente examen de conciencia entonado en el Vaticano, parecían importarle un comino. Él sólo parecía estar pendiente de que le llegara por whatsapp la próxima cita para reunirse con ella y pasar un par de horas en su compañía. Incapaces de reconducir el tumulto bioquímico provocado en su cerebro por sustancias tan tóxicas y nocivas para el aparato del partido como la dopamina, la oxitocina, las endorfinas o la adrenalina, varios dirigentes de la formación, tres asesores de imagen y los directores de campaña en comandita planeaban la hoja de ruta de los próximos meses contemplando todo tipo de directrices y posibilidades.

Al otro lado de la ciudad, los directivos de la discográfica, reunidos con el mismo manager de la artista y el departamento promocional, no se mostraban menos preocupados. El buque insignia de la gran multinacional, la voz que hacía cuadrar las cuentas más deficitarias de la depauperada industria despachando discos como rosquillas con una facilidad pasmosa, había caído en lo más bajo: enamorarse de un político. No de cualquiera, sino precisamente de un representante de esa derecha que recientemente había pactado para conseguir el poder con una formación que entre otros graves asuntos planteaba un importante retroceso en temas como el aborto, la igualdad o el recorte de derechos para el colectivo de gays y lesbianas, considerado como el sector más fervoroso, fiel y entusiasta de la cantante. La noticia había sido todo un jarro de agua fría para los allí reunidos. No sólo peligraba la buena marcha del álbum recién editado y que había caído al puesto 56 en la lista de ventas, sino también el porvenir de esa gran gira que se había anunciado como la mayor inversión hasta la fecha de una cantante nacional. De hecho, ajena a estas responsabilidades, la artista había protagonizado durante los últimos días varios plantones injustificados a distintas estrellas de radio y televisión simplemente para verse con su más reciente ligue.

Viva el amor.