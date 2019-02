El aguijón del resentimiento

En esta vida no hay nada peor que un resentido. Bueno, me equivoco. Hay algo mucho peor. Un político resentido. Que te corten las alas cuando has alcanzado las mayores cotas de poder sienta como una patada en la entrepierna. Da igual que tengas la vida resuelta. Que vivas en una mansión que deje pequeña a la "villameona" de la Preysler. O que hayas acumulado euros para jubilarte cien veces. Un político (y también muchos empresarios) necesitan tener influencias. Seguir manejando los hilos y sentirse poderosos. Que la gente acuda a ellos a pedirle favores. No tienen amigos y por eso saben que el día que su cargo desaparezca, también se esfumará la corte de tuercebotas que pululan a su alrededor.

A Silvia Clemente le ha ocurrido eso. Lo ha sido todo en política. Al menos mucho más de lo que podía ser. E incluso sorprendiendo a propios y extraños cuando nadie daba un duro por ella como consejera de Agricultura. Pero su tren ha llegado a la última estación. Ella quería seguir henchida de protagonismo, pero la dirección del PP regional, con buen criterio, sabía que era un bulto sospechoso. Una política amortizada que representa el pasado. Una mediocre coordinadora del programa electoral, pero una mala candidata a algo. Un nombre ligado a corruptelas y escándalos de los que nunca ha dado explicaciones. Silvia Clemente no podía estar como cabeza visible de un PP que aspira a dar una imagen de renovación. Que quiere volver a ilusionar. La ya expresidenta de las Cortes regionales no ha aceptado tener que quedarse en segunda o tercera fila y se ha rebotado. Nada sorprendente por otro lado. Quien es chabacano y barriobajero lo es desde que nace hasta que muere. Por muchos cargos importantes que pasen por tus manos, la vena macarra no desaparece. Y el jueves Silvia Clemente la sacó. Porque nadie puede impedirle que se vaya del partido que no le ha dado lo que quería. Pero lo que no es de recibo es que lo haga diciendo lo contrario de lo que pensaba hace unos meses. Cautiva y desarmada, la más roja de los azules se marchó clavando el aguijón del resentimiento. El de la falta de elegancia. El de la indecencia más absoluta.

Hace unas semanas apuntaba en esta misma tribuna que Alfonso Fernández Mañueco deberá lidiar con socios peligrosos para formar gobierno. En aquel momento me imaginaba a Luis Fuentes, mediocre entre los mediocres. Pero nadie podría prever que tendría que entendérselas con la chaquetera que hace unos días ha soltado toda su bilis rencorosa contra su persona. Clemente ya se ha retratado con su deshonesta tradición, pero también lo hecho Ciudadanos (Cs) acogiéndola en su seno como si de un fichaje estrella se tratase. La formación que hace años intentaba reclutar a intelectuales y profesionales de prestigio ajenos a la política para dignificar este oficio, ahora saca pecho por unir a sus filas a auténticos despojos que ya estaban montados en la cinta transportadora camino del vertedero.

Es lógico y normal que las voces que sí engrandecen la política en Cs, como es el caso de la concejala del Ayuntamiento de Salamanca, Ana Suárez, hayan puesto el grito en el cielo. Sus declaraciones de este lunes son otra muestra de su valentía y vocación de servicio público. Y ponen de manifiesto que no todo vale. Personalmente no entiendo cuál es el rédito que obtienen los naranjas apostando por un manchado y magreado cadáver político que, por muy conocido que sea, genera en la población más rechazo que admiración. Y mucho más cuando la otra opción para luchar por la Presidencia de la Junta es un hombre que ha hecho un buen trabajo en las Cortes en los últimos cuatro años como es Francisco Igea. Los militantes tendrán ahora la palabra, pero el simple hecho de abrir la puerta a esta muñeca dislocada es un error de bulto. Una jugada torpe donde las haya que lo único que provoca es tensión interna y desconfianza por parte del votante. Ahora en el PP estarán más orgullosos de que la segoviana se haya marchado, aunque rezarán para no tener que volver a verse las caras con ella.