Gracias, Majestad

Fuera de algunos eventos de calado dentro del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca que han llevado el nombre de nuestra ciudad al mapa internacional de la noticia, ha sido el rey Felipe VI nuestro más notable benefactor. A pesar de que ande por ahí esa panda de colegas intentando convocar un referéndum para echarle los perros y acabar con la monarquía. Menos mal que el Rector ha dicho NO. Mayormente cuando la imagen internacional de la Universidad de Salamanca en esta efeméride, tanto debe a las repetidas visitas de este joven rey, quien se ha visto obligado además a toda suerte de equilibrios y gestas para evitar que el país se vaya al garete. Pero, una vez más, son los de fuera los que han tenido que agradecerlo. Casi a la misma hora en que la comparsa estudiantil aleccionadora reunía a su torvo pelotón en las escaleras de Anaya, en el Teatro Real de Madrid se reunía la Asociación Mundial de Juristas, para celebrar la sesión de clausura del World Law Congress y premiar a don Felipe VI con palabras mucho más afectuosas y agradecidas. Porque si la democracia en España sobrevive es gracias a una piedra angular que no sostiene sino su rey.

Mayormente en este tiempo de confusión e irreverencias políticas que ha olvidado que lo que realmente importa es mantener, por encima de todo, la estabilidad del país. Hoy Felipe VI es además de rey de España, Premio Mundial de la Paz y Libertad. Un premio del que solo pueden presumir Winston Churchill, René Cassin y Nelson Mandela. Nombres todos ellos que hablan por sí solos de Democracia y Derechos Humanos, con mayúscula. Nombres que han hecho Historia por derecho, sin necesidad de "una negra" aduladora y complaciente que se arrodille ante vanidades enfermizas, como las del ególatra, narcisista y petulante Pedro Sánchez. Señor presidente, no presuma de complicidad con quien tan lejos está de usted. Si seguimos siendo democracia omita mejor su nombre y hable únicamente de don Felipe VI. Por todo y tanto, gracias, Majestad.