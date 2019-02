Silvia Clemente no se ha ido de la política, como dijo en su destructora carta de dimisión. Resulta muy difícil imaginarse a la exconsejera de casi todo y expresidenta de las Cortes volviendo a su puesto de funcionaria o vendiendo patatas en la empresa de su marido. La espantada del jueves pasado constituye seguramente el primer acto de su nueva etapa política, cuyos derroteros solo ella conoce, aunque algunas pistas ha dejado.

Tampoco es cierto que haya roto su carné del Partido Popular por discrepancias con el proyecto de Alfonso Fernández Mañueco y mucho menos por no haber podido meter mano en la elaboración del programa electoral del candidato a la Junta. El proyecto de Mañueco todavía no se conoce, se supone que lo irá desvelando de aquí a las elecciones del 26 de mayo. Y el programa€ todos sabemos la importancia relativa que tienen las propuestas electorales. Son carne de papelera en la mayoría de las ocasiones.

El verdadero motivo de su marcha es la frustración de sus ambiciones. Apoyó a Mañueco frente a Antonio Silván en las primarias en la confianza de que sería nombrada número dos del partido en Castilla y León. Ese puesto en la Secretaría Regional lo ocupó Francisco Vázquez y ahí comenzó su inquina hacia el entorno 'mañuequil'. En las últimas semanas había intentado colocarse en un puesto destacado en las elecciones generales del 28 de abril e incluso en las autonómicas, porque Clemente nunca ha escondido su codicia que llegaba hasta un ministerio o el mismo Colegio de la Asunción.

De ahí que antes de abandonar el barco del PP haya tendido las redes en el caladero de Ciudadanos, por si pican. Los de Albert Rivera la han escuchado, como demuestra esa famosa foto de un bar de barrio de Valladolid donde se reunió a escondidas con Pablo Yáñez, el verdadero hombre fuerte de los naranjas en Castilla y León. Otra cosa es que le abran la puerta y que le concedan un puesto a la altura de sus apetencias, que como se ha visto, no son humildes ni recatadas.

Por eso se ha ido del PP y por eso se ha marchado haciendo todo el ruido posible. Por mucho que Pablo Casado dijera el viernes en Ávila que está convencido de que "no quiere hacer daño al partido", el hecho de que utilizara el altavoz de la Presidencia de las Cortes (un grave fallo de respeto a las instituciones, propio de un Pedro Sánchez cualquiera) y de que atacara con toda la artillería al candidato a la Junta de su partido hasta ese momento, demuestra que Clemente quería venganza por no haber conseguido los puestos a los que aspiraba, y quería hacer todo el daño posible donde más duele: en las urnas de las generales y de las autonómicas.

Juan Vicente Herrera, igual que Casado, confirmó su "apoyo sin fisuras" a Mañueco, aunque eso lo tendría que haber demostrado tras las primarias dejándole liderar el Gobierno regional durante dos años, que le hubieran venido de perlas al salmantino para reforzar su conocimiento entre los ciudadanos y su imagen institucional.

En todo caso, la estampida de Clemente viene a complicar todavía más las expectativas electorales de Mañueco, ya de por sí complicadas con la irrupción de Vox. El hecho de que el candidato popular apoyase en su día a Soraya Sáez de Santamaría no refuerza precisamente sus relaciones con Casado y sabe que, de no cambiar mucho las cosas de aquí a mayo, de Herrera y de la mayoría de consejeros de la Junta va a recibir poca o nula ayuda a la hora de ganar votos.

Las pocas encuestas realizadas en Castilla y León dibujan un panorama muy complicado, con el PP venciendo holgadamente al PSOE; pero con el peligro cierto (para Mañueco) de que los socialistas sumen mayoría con Ciudadanos. Con Clemente o sin Clemente, la batalla a cara de perro está asegurada.