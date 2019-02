En la línea de salida

Una vez convocadas las elecciones para el próximo 28 de abril (día siguiente al dedicado a la Virgen de Monserrat) han manado, como siempre, múltiples, variadas y cristalinas encuestas electorales. Por ejemplo: NCReport para La razón, GAD3 para La vanguardia, GESOP para El Periódico, Invimark para La Sexta, etc., etc. Casi todas esas encuestas tienen el mismo tamaño, unas 1.000 entrevistas telefónicas, tamaño con el cual quizá se pueda estimar el porcentaje de votos de cada formación política a nivel nacional, pero jamás servirá para estimar el número de escaños.

Sin embargo, esa mínima precaución estadística no arredra a las empresas encuestadoras, que también suministran a sus "paganos" (los medios que las contratan) el número de escaños en el Congreso, que son 350 y están muy repartidos entre las 50 provincias y las circunscripciones de Ceuta y Melilla. El número de escaños de cada provincia no es proporcional ni a la población total ni al número de personas que figuran en el censo, de suerte que las provincias demográficamente más pequeñas están sobrerrepresentadas en el Congreso de los Diputados. Por otro lado, es la existencia de esas provincias pequeñas (con 3 o 4 escaños) lo que favorece al bipartidismo. Por ejemplo, en una provincia con 3 escaños es muy probable que el partido más votado obtenga 2 escaños y el segundo más votado obtenga 1. Quienes defienden la proporcionalidad pura (número de escaños en proporción directa al número de votos obtenidos por cada formación) suelen achacar esta distorsión a método D'Hont, pero este belga no tiene nada que ver con el asunto.

Para estimar el número de escaños las muestras tendrían que ser mucho más grandes, pues con 20 encuestados de media por provincia (20 x 50=1000) no puedes, en buena ley, estimar adónde irán a parar los tres escaños de Soria. Por si al amable lector le pica la curiosidad, le daré a continuación los escaños que atribuyen de media a cada formación esos gurús. Helos aquí: con el 25,7% de los votos el PSOE obtendría entre 106 y 108 escaños, le seguiría el PP con el 21,2% de los votos y entre 85 y 87 escaños. Tras estos estaría Ciudadanos con el 17,1% de los votos y 58-60 escaños. Seguirían esas "confluencias" que se suelen apodar Podemos con el 14,4% de los votos y 40-42 escaños. Finalmente estaría VOX, con el 12,2% de los votos y 28-23 escaños. Si yo fuera apostador —que no lo soy— apostaría cien euros (100) a que los de las encuestas no dan ni una sola vez en la diana el 28 de abril.